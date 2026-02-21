사진제공=MBN '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'

사진제공=MBN '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'

트롯 오디션 MBN ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’)이 프로단의 역대급 의견 충돌과 예측 불허의 심사 기류 속, 첫 번째 서열 전쟁에 제대로 불을 붙인다.‘무명전설’은 공식 SNS를 통해 1회 녹화 현장 스틸컷을 공개하며, 심사 기준을 두고 정면충돌한 프로(심사위원)들의 날 선 설전과 오디션 사상 초유의 하극상 분위기를 예고하고 있다.제작진에 따르면, 첫 녹화부터 선배와 후배 프로들 사이에 팽팽한 긴장감이 감돌며 현장은 한순간도 눈을 뗄 수 없는 분위기였다. 특히 한 도전자의 무대를 지켜보던 남진은 무대에 깊이 몰입한 나머지 잠시 버튼 타이밍을 놓치는 해프닝이 벌어지기도 했다. 이를 지켜보던 후배 프로들은 “버튼을 눌러주셔야죠!”라며 하극상(?)을 방불케 하는 아슬아슬한 장면이 연출됐다는 후문이다. 남진의 넋을 빼놓을 정도로 매력 넘치는 무대의 주인공은 누구일지, 그리고 후배 프로단 집단 반발(?)은 어떤 결말을 맞이했을지 궁금증을 자아낸다.여기에 ‘남행열차’, ‘만약에’, ‘거짓말’을 탄생시킨 작곡가 김진룡이 ‘올탑 브레이커’로 나서며 심사판을 뒤흔들 예정이다. 김진룡은 “절박한 사람에게 기회 줘야 한다”, “한 곡만 잘하는 소리는 안 된다”라고 단호한 심사 철학을 고수, 탑 프로 중 유일하게 합격 버튼을 보류한다. 이에 도전자들 사이에서 ‘진룡산’으로 통했다는 후문. 과연 그의 철벽을 뚫을 주인공이 등장할 수 있을지 관심이 쏠린다.가수이자 보컬 트레이너 출신인 임한별의 칼 같은 소신 발언 역시 도전자들이 넘어야 할 또 하나의 산으로 떠오른다. 임한별은 대선배 프로들이 “스타성이 다분하다”라며 모두 합격 버튼을 누른 상황에서도 “노래만 놓고 봤을 때 음정과 박자가 흔들렸다. 퍼포먼스보다 노래에 집중했으면 한다” 등 날카로운 기준으로 김진룡과 함께 철벽 심사의 양대 산맥으로 부상한다. 오디션계 신·구 프로의 팽팽한 기준이 추후 어떤 파장을 낳게 될지도 관전 포인트가 될 전망이다.‘트롯 왕자 3인방’의 심사 역시 기대를 모은다. 첫 심사에 나선 강문경은 거침없는 독설을 쏟아낼 것이라는 예상과 달리, 오히려 ‘천사표(?) 심사위원’의 면모로 현장을 놀라게 했다. 자신보다 어린 도전자에게도 거리낌 없이 “형”이라 부르며 “저는 그 나이에 그렇게 못 불렀다”라고 응원하는 등, 실력 앞에서는 나이와 경계를 두지 않는 위아래 없는 태도로 참가자들에게 진심 어린 응원을 건넨다. 동시에 음색, 완급 조절, 가사 전달력을 세밀하게 짚어내는 정밀한 심사평으로 ‘원조 오디션 스타’의 면모를 입증할 계획이다.신유와 손태진 역시 숨은 무명 고수들의 등장에 각자의 ‘픽’을 정했다고 전해져 궁금증을 더한다. 이처럼 첫 녹화부터 프로단을 울고 웃게 만들고, 자리에서 벌떡 일어서게 할 만큼 ‘리액션 폭발’을 이끈 무대들이 이어진 가운데, 프로들의 치열한 심사 공방은 어떤 결과를 만들어낼지 주목된다.‘무명전설’은 오는 25일 밤 9시 40분 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr