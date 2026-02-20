사진 제공=MBN·채널S '전현무계획3'

'전현무계획3'에 '먹친구'로 등판한 박서진이 '모태솔로설'부터 이상형, 라이벌 질문에 거침없는 답을 내놓는다.20일 방송되는 '전현무계획3'(MBN·채널S·SK브로드밴드 공동 제작) 19회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '장구의 신' 박서진과 함께 포천의 맛집을 누비며 연애·결혼에 대한 속내를 밝힌다.이날 전현무는 "포천에 왔지만 이동 갈비는 먹지 않는다!"고 선포한 뒤, 전국 3대 탕수육 맛집으로 두 사람을 이끈다. 곧이어 알록달록한 비주얼의 '부먹' 탕수육과 매콤한 라조육, 간자짱, 짬뽕이 한 상 가득 차려지고, 세 사람은 오감이 열리는 먹방을 시작한다. 식사가 무르익자 전현무는 박서진에게 "32년간 모쏠(모태솔로)이라면서?"라고 물으며 연애 토크에 시동을 건다. 박서진은 "연애를 해본 적이 없다"고 답한 뒤, "방송 외에는 여성분 손을 잡아본 적도 없다"고 고백한다. 또한 그는 철저한 자기반성에서 나온 연애를 못한 이유를 방송 최초로 털어놓는다.이상형에 대해서는 "김신영 선배님이다. 지금도 비슷하다. 테토녀 스타일이 좋지만 '얼굴=테토녀'인 건 안된다"라고 구체적으로 설명해 모두를 폭소케 한다. 박서진의 이상형 발언에 곽튜브는 "니즈가 확실해서 연애를 한 번 하면 바로 결혼할 스타일"이라고 분석한다.뜨거운 연애 토크 후, 전현무는 "더 자극적인 질문을 해보겠다"고 운을 뗀 뒤, "요즘 영 트롯맨들이 인기가 많은데 본인은 몇 위쯤이냐?"고 묻는다. 나아가 전현무는 "본인보다 (순위가) 아래라 생각하는 가수는 누구냐?", "라이벌은 누구냐?" 등 취조급 질문을 이어가 박서진을 당황케 한다. 하지만 박서진은 솔직한 답변을 내놓아 놀라움을 안기고, 이 과정에서 전현무가 과거 '먹친구'로 출연했던 가수 손태진에 대해 언급하자 박서진은 "음, 손태진 형은 가수로서…"라면서 말을 잇지 못해 현장을 초토화시킨다.MBN·채널S '전현무계획3'은 이날 오후 9시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr