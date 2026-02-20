사진=유튜브 채널 '시즌비시즌'

가수 비가 가족들에게 서운함을 느꼈던 순간을 토로했다.지난 19일 유튜브 채널 '시즌비시즌'에는 '대만 위스키 싹 털어온 정지훈'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.공연 일정을 위해 대만을 방문한 비는 스태프 인원들과 함께 식당을 찾았다. 비는 조리사가 철판을 관리하는 장면을 지켜보며 "데판야끼 할 때 철판을 청소하는 모습이 보기 좋다. 집에 작게 데판야끼를 할 수 있는 걸(철판) 사놨는데, 사는 게 바빠서 한 번도 해본 적이 없다"라고 설명했다.이어 그는 "내가 무언가를 먹었을 때 맛있으면 (가족에게) '한 번만 먹어봐'라고 권유를 하지 않나. 상대방(아내)이 먹기 싫어하면 딸들을 불러서 먹어보라고 하는데 그럼 또 안 먹는다. 나 혼자 다 먹어야 한다"라고 토로했다. 해당 장면에는 "아빠 서럽다"라는 자막이 삽입됐다.비는 지난 2017년 배우 김태희와 백년가약을 맺었으며, 현재 슬하에 두 명의 딸을 두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr