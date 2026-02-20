이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김숙티비'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김숙티비'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김숙티비'

개그우먼 김숙이 자신이 실제 인바디 측정 결과를 확인하고 억울한 심경을 전했다.지난 19일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 "싹 다 비웁니다. 진짜로!"라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김숙은 건강 상태를 점검하기 위해 병원을 찾아 체형 검사와 인바디 측정을 진행했다.검사 전 김숙은 제작진에게 절친 송은이를 언급하며 자신감을 보였다. 그는 "은이 언니는 운동을 좋아하는데 근육질 몸이 아니고"며 반면 "나는 운동을 싫어하는데 근육질 몸이다"고 말해 폭소케 했다.평소 캠핑 등 힘쓰는 일에 자신이 있었던 본인의 체질을 '근수저'라고 표현한 것.하지만 실제 확인한 인바디 수치는 예상과 전혀 달랐다.인바디 검사를 마치고 나온 김숙은 제작진에게 "하나가 쫙 치고 올라가더라"며 "뭔지 봤더니 체지방률이 올라가더라. 근육은 제자리에 멈춰 있었다"고 털어놨다.이어 김숙은 믿기지 않는 듯 눈을 크게 뜨며 억울함을 토로했다. 그는 "비만 기준표가 잘못된 것 아닐까?", "도대체 얼마나 말라야 표준이냐"며 정상 기준에 대해 궁금해했다.또 "나는 말랐다고 생각하는데? 찐 데가 없다"고 말해 제작진을 당황하게 해 웃음을 자아냈다.김숙이 결과에 억울해 하자 제작진은 카메라 앵글을 흔들며 자막으로 "마른 몸 찾느라 방황 중"고 재치 있게 응수했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr