사진=텐아시아DB

사진=tvN

서툴지만, 진심인 초보 선생님, 김태리가 찾아온다. 앞서 김태리는 2024년 11월 종영한 tvN 드라마 '정년이'를 통해 또 한 번 인생작을 경신했다. 이후 드라마나 영화 등 차기작은 아직 공개되지 않은 상태다.오는 22일 첫 방송 되는 tvN 신규 예능 프로그램 '방과후 태리쌤'은 한 작은 마을 초등학교에 개설된 세상에서 단 하나뿐인 방과후 연극 수업을 담은 리얼리티로, 초보 선생님 김태리의 좌충우돌 연극 수업기를 다룬다.'방과후 태리쌤'을 통해 데뷔 후 첫 고정 예능 출격을 예고한 김태리는 폐교 위기에 놓인 시골 초등학교에서 연극반을 꾸려 연극을 가르치게 된다. 선생님이 처음인 김태리와 연극이 처음인 아이들의 우당탕 적응기가 관전 포인트로 작용할 예정이다.김태리의 선생님 변신에 많은 관심이 집중되는 이유는 그의 새로운 도전에 있다. 그간 다양한 모습들로 다채로운 시도를 끊임없이 이어왔기에, 첫 고정 예능, 첫 선생님이라는 미션을 어떻게 헤쳐 나갈지 호기심을 자극한다.아이들과 만들어갈 케미스트리 역시 기대감을 조성한다. 어디로 튈지 모르는 학생들과의 어색한 첫 만남을 시작으로, 하루하루 시간이 쌓일수록 끈끈해질 관계 변화, 성장 스토리가 어떤 감동과 재미를 만들어낼지 궁금증을 자아낸다.연극 동아리, 극단 생활의 경험이 무대에 대한 각별한 애정으로 이어진 만큼, 이를 바탕으로 자신만의 연극 수업을 완성해 갈 김태리의 뜨거운 열정도 고스란히 담길 전망이다. 연기 지도, 대본 각색 등의 역할은 물론, 진정성 있는 태도로 연극반을 이끌며 시청자들을 울고 웃게 할 그의 색다른 면모가 벌써 기다려진다.이렇듯 김태리는 꾸밈없이 솔직한 매력으로 '방과후 태리쌤'을 가득 채울 준비를 마쳤다. 예고에서 확인할 수 있듯, 시작부터 눈물이 터지는 등 쉽지 않은 선생님 도전기가 예상되는 가운데, 오는 22일을 시작으로 매주 일요일 밤 7시 40분 tvN에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr