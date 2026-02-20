사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 투모로우바이투게더가 데뷔 7주년을 맞아 특별한 이벤트로 팬들과 함께한다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 20일 0시 팀 공식 SNS 채널에 '2026 DREAM WEEK'의 시작을 알리는 타임테이블을 공개했다. 'DREAM WEEK'는 매년 데뷔일(3월 4일)을 기념해 전 세계 팬들과 함께해온 이벤트로 다채로운 콘셉트와 구성으로 호응을 얻어왔다.올해 'DREAM WEEK'는 데뷔 7주년을 맞아 기존 형식을 한층 확장했다. 2019년 데뷔 이후 이어온 팀의 서사를 총망라해 과거를 되짚는 동시에 앞으로 펼칠 새로운 이야기를 그린다. 글로벌 팬덤은 물론 대중도 재밌게 즐길 수 있는 친근하고 흥미로운 콘텐츠가 가득하다.공개된 타임테이블은 2019년부터 2025년까지 라벨링된 다이어리처럼 제작돼 눈길을 끈다. 손글씨와 아기자기한 일러스트가 더해져 7년의 시간을 기록한 한 권의 일기장이 연상된다. 일정에 따르면 'DREAMGRAPHY', '2026 TXT', 'ASMR', 'DAY & NIGHT Medley Live', 'TXT Diary', '별의 목소리' 등 제목만으로 궁금증을 자극하는 사진과 영상이 순차적으로 공개된다. 다섯 멤버의 다채로운 매력을 담은 'DREAM WEEK'는 오는 3월 4일까지 이어진다.투모로우바이투게더는 오는 27일~3월 1일 사흘간 스페셜 콘서트 '2026 TXT MOA CON'을 개최한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr