이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '옥탑방의 문제아들'

이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '옥탑방의 문제아들'

배우 윤유선이 19금 노출 영화 출연을 포기하게 된 사연을 밝혔다.19일 방송된 KBS2TV 예능 '옥탑방의 문제아들'에는 게스트로 윤유선 이성호 변호사 부부가 출연했다.이날 방송에서 윤유선은 과거 아역 시절 '전설의 고향'에서 다리를 뺏기는 귀신 역할을 맡았던 기억을 떠올렸다. 이에 MC 주우재는 "가만히 누워있다가 다리를 빼앗긴 이광기 형님이 불쌍하다"고 말해 폭소케했다.그런 가운데 남편 이성호는 "아내의 작품 중 '토지'에서의 가련한 이미지가 기억에 남는다"고 애정을 드러내기도 했다.또 화제는 자연스럽게 여배우로서의 멜로와 베드신으로 이어졌다. 윤유선은 "결혼 전후로 베드신은 찍어본 적이 없다"고 밝혔고, 이성호는 "멜로가 있어도 '감사합니다'하고 해야지 뭘 가리냐"며 판사 출신다운(?) 냉철하고 쿨한 반응을 보여 웃음을 안겼다.홍진경이 "근데 베드신이 들어오면 막상 엉엉 우실 것 같다"고 하자 윤유선은 멜로신과 수위 높은 노출신에 대해 "안 들어올 거란 확신이 있는 것 같아 기분 나쁘다"며 "예전에 아버지가 노출신 있는 대본이 들어왔는데 패대기치면서 반대했다"고 회상했다.이어 윤유선은 "그때만 해도 휴대폰이 없어서 아버지가 집 전화로 집 전화로 전호를 했다"며 "감독이 집으로 전호를 했는데 아버지가 '당신 딸이면 시키겠다'고 하더라"고 털어놨다."결국 그 영화를 출연한 다른 배우는 상을 탔다"며 아쉬움이 남았던 당시의 기억을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr