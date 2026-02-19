사진 = 이솔이 SNS

방송인 박성광의 아내이자 인플루언서 이솔이가 군살 없는 몸매를 공개했다.19일 이솔이는 개인 SNS를 통해 "대사스위치 ON!"이라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상에는 공동구매 중인 다이어트 보조제를 홍보하는 모습이 담겼다. 그는 "저 살이 안 찐다. 체질이 바뀌어서 먹는 족족 살이 빠진다"며 "이제 먹어도 원상복구되는 마법에 걸렸다"고 전했다.이후 이솔이는 거울 앞에서 얇은 한 줌 개미 허리를 자랑했다. 특히, 상의를 가슴 위로 들어올려 탄탄한 11자 복근과 잘록한 옆태라인을 직접 공개했다. 그는 작년 12월 팬과 소통하는 과정에서 규칙적인 식사와 충분한 숙면으로 44kg의 가벼운 몸무게를 유지 중이라고 밝힌 바 있다. 이에 이솔이의 자기관리 루틴과 평소 식습관이 더욱 주목받고 있다.앞서 12일 그는 "이제 다이어트란 말이 어색할 정도로 몸매는 체질 싸움"이라고 주장한 바 있다. 현재 이솔이는 체질 변화 다이어트 보조제를 공동구매 중이다. 해당 영상에서 그는 "자신도 4년째 섭취하고 있다. 부작용도 없어서 평생 도움 받을 것"이라며 꾸준한 관리 의사를 밝혔다.한편, 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했다. 두 사람은 결혼 전 '동상이몽 너는 운명 시즌2'에 출연해 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr