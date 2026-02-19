사진 = 솔로지옥5 넷플릭스 캡처

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 최미나수와 김민지가 스핀오프 프로그램 '솔로지옥 리유니언'에서 과거 갈등에 대해 해명과 사과의 시간을 가졌다.14일 공개된 '솔로지옥 리유니언'에서 '솔로지옥5' 출연진은 약 6개월 만에 한 자리에 모여 방송분을 함께 시청하며 솔직한 속내를 털어놨다. 최미나수와 김민지는 남자 출연자 송승일을 두고 신경전을 벌이는 에피소드를 함께 관람했다.김민지는 최미나수가 송승일과 천국도에 다녀온 이후 대화를 나누는 장면을 보고 "왜 이렇게 애를 못살게 구는 언니 같지"라며 유쾌한 반응을 보였다. 이후 최미나수가 오열하는 장면을 보고 "내가 너무 뭐라했나"라고 말문을 열었고, 최미나수는 "아니야. 내가 이미 극도로 예민했다"고 설명했다. 최미나수는 이어 "저거 안 걸릴 줄 알고 일부러 엄청 도망다녔는데"라며 당시를 회상했다.힘들어하는 최미나수의 모습을 본 김민지는 재차 사과했다. 이어진 제작진과의 인터뷰에서도 그는 "앞에서 말 못할 거 뒤에서 말하지 말자는 주의였는데 지금 보니 이게 정답은 아닌 것 같다"며 "그것 때문에 상처 받았으면 진짜 너무 미안하다"고 거듭 미안한 마음을 표현했다.한편, 지난 3일 공개된 '솔로지옥5' 본 방송에서 최미나수는 다수의 남자 출연자 사이에서 갈팡질팡해 화제의 중심에 서있었다. 최미나수는 김민지가 지속적으로 호감을 표현해 왔던 송승일과 천국도 데이트를 다녀왔고, 이후 김민지는 이후 최미나수의 일관되지 못한 행보를 지적하면서 "네가 자기 자신을 잘 모르는 것 같다"고 말했다. 대화를 마친 최미나수는 "내가 나 자신을 모른다는 말을 들은 것은 너무 불쾌했다"며 몰래 눈물을 흘렸다. 이 장면은 '솔로지옥5'에서 많은 시청자들의 이목을 끌고 갑론을박이 나오기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr