황희찬-황희정 남매/사진 = 텐아시아 사진DB-황희정 인스타그램

축구선수 황희찬의 누나이자 소속사 대표인 황희정이 차량 의전 서비스 관련 '갑질 의혹'에 대해 직접 해명에 나섰다.황희정은 19일 자신의 SNS를 통해 "최근 불거진 논란으로 심려를 끼쳐드려 송구하다"며 공식 입장을 밝혔다. 그는 의전 업체를 상대로 허위사실에 의한 명예훼손 및 사기 혐의 등으로 고소장을 접수했으며, 관련 보도에 대해서도 정정 요청 공문을 발송했다고 전했다. 고소장 접수일은 2026년 2월 19일이다.황희정 측은 이번 논란이 계약 종료 이후 업체 측의 악의적 음해에서 비롯됐다고 주장했다. 양측은 선수 초상권과 의전 서비스를 무상으로 맞교환하는 방식으로 계약을 맺었으며, 이후 문제를 인지해 2025년 10월 합의 하에 협력을 종료했다고 설명했다.'무상 서비스 편취' 및 '갑질' 의혹에 대해서는 전면 부인했다. 가족 의전 서비스는 계약서에 명시된 공식 업무 범위였으며, 그 외 부당한 요구는 없었다는 입장이다. '슈퍼카 요구' 주장 역시 사실이 아니라고 선을 그었다.차량 사고와 관련해서는 재차 사과하며, 계약에 따라 보험 처리를 완료했다고 밝혔다. 사고 규모가 과장됐다는 주장도 덧붙였으나. 다만 사고 발생에 대해서는 책임을 통감하며 향후 안전 운행에 유의하겠다고 고개를 숙였다.앞서 황희찬과 황희정은 의전 업체로부터 제공받은 고급 차량을 이용하던 중 사고를 낸 뒤 부당한 요구를 했다는 이른바 '갑질 의혹'에 휩싸였다.한편, 황희정은 현재 SBS 예능 프로그램 '골 때리는 그녀들'에 출연 중이다.이하 황희정 입장문 전문안녕하세요, 황희정입니다.최근 발생한 논란으로 인해 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 소속사 총책임자로서 진심으로 송구하다는 말씀을 올립니다.본 사안과 관련하여 당사는 악의적 음해를 근절하고자 아래와 같이 법적 조치를 취했습니다. 여러분의 오해가 없도록 대표적 사례 일부를 첨부 자료와 함께 정리하여 사실관계를 바로잡습니다.[고소장 제출(2026년 2월 19일)]- 의전 업체 상대로 '허위사실에 의한 명예훼손 및 사기 혐의 등'으로 고소장 접수 완료- '디스패치' 상대로 정정 보도 요청 공문 발송 완료- 유명인을 상대로 악의적 음해를 시도하는 관행을 근절하기 위해서 법적 책임을 엄중히 묻겠습니다.[논란 원인, 협력 종료 사유]이번 논란은 계약 종료(2025년 8월)에 앙심을 품은 상대 업체가 시도한 악의적 음해의 결과입니다.당사와 상대 업체의 계약은 '선수 초상권'과 '의전 서비스'를 무상 맞교환하는 방식이었습니다. 당사는 아래와 같은 문제들을 인지하여 양사 합의 하에 협력을 종료(2025년 10월)했습니다.1) 계약 주체 폐업 사실 은폐 (2025년 3월)2) 재정 부실: 임금 체불, 대표이사 개인 채무 문제3) 선수 초상권 무단 도용 (중고차 판매, 투자 유치)4) 업체 대표의 과거 범죄 이력[허위 사실 정정 및 근거 자료]1. 무상 서비스 편취 및 갑질 의혹가족 의전 서비스는 계약서에 명시된 공식 업무 범위입니다. 그 외 부당한 요구 등 '갑질'은 단언코 없었습니다. 첨부 자료를 통하여 이를 명백히 밝힙니다.2. 차량 서비스 이용'슈퍼카 요구' 사실이 없습니다. 운행 중 발생한 사고는 거듭된 사과와 함께 계약에 따라 정당하게 보험 처리를 완료했습니다. 상대 업체는 '피해 사고'까지 합산하는 등 사고 규모를 실제보다 부풀렸으나, 이유를 막론하고 사고 발생에 대해 깊이 반성하며 향후 안전 운행에 주의를 기울이겠습니다.3. 홍보 의무계약상 홍보 의무를 다하기 위해 상대 업체와 긴밀히 소통해 왔습니다. 소통을 외면하거나 약속된 이행을 회피한 사실은 전혀 없습니다.불필요한 논란으로 응원해주시는 분들께 상처를 드려 마음이 무겁습니다. 투명한 법적 대응을 통해 조속히 모든 의혹을 해소하겠습니다.2026년 2월 19일황희정 올림최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr