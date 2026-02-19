사진=텐아시아DB

사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

‘신상출시 편스토랑’ 김강우가 충격 고백으로 모두를 놀라게 한다. 한혜진의 형부이기도 한 김강우는 아내와 연애 시절 이야기를 털어놓는다.오는 20일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 김강우가 22년째 겨울마다 김장을 위해 찾는 특별한 곳이 공개된다. 이 과정에서 김강우가 “장모님 김치에 반해서 결혼을 했나?”라는 깜짝 발언을 해 ‘편스토랑’을 발칵 뒤집어놓는다.김강우는 아내, 두 아들과 함께 고즈넉한 시골 마을을 찾았다. 잠시 후 김강우의 장모님이 등장, 딸과 사위를 반갑게 맞이했다. 김강우는 “장모님 고향이 충청남도 덕산이다. 매년 겨울 김장하러 온다”라며 이곳을 찾은 이유를 밝혔다.잠시 후 김강우 처갓댁 대규모 김장 클래스에 ‘편스토랑’ 식구들 모두 경악했다. 셀 수 없이 많은 배추, 초대형 가마솥에 쑤는 찹쌀풀, 대형 삽으로 저어야 하는 어마어마한 양의 김치소까지. 이날 김강우 가족이 한 김장 양은 총 200포기였다. 보통은 300포기를 넘게 담근다고. 사위 김강우는 내내 장모님 옆을 보좌하며 힘쓰는 일을 도맡아 했다. ‘편스토랑’ 식구들이 “‘6시 내고향’ 영상 아니냐”라며 혀를 내둘렀을 정도.더 놀라운 것은 김강우의 김장의 역사. 김강우는 결혼 전 아내와 연애 시절부터 여자 친구 가족들의 김장을 함께해 올해로 무려 22년째라고. ‘편스토랑’ 식구들 모두 “이런 일은 드물다”라며 그 사연을 궁금해하자, 김강우가 그 이유를 솔직히 털어놔 모두를 깜짝 놀라게 했다. 과연 김강우가 여자친구의 시골 할머니댁까지 김장을 하러 가게 된 이유는 무엇일까.김강우는 김장하는 내내 장모님과의 꿀케미로 웃음을 줬다. 장모님 옆에 딱 붙어 일하는 사위 입에 장모님이 김치를 넣어주자 웃음이 터지기도. 이어 장모님 김치에 대한 자랑을 끝도 없이 늘어놔 웃음을 줬다. 급기야는 “장모님 김치 맛에 반해서 결혼을 했나?”라는 충격 고백까지 했다고. 이에 장모님의 초특급 김치 맛과 딱 어울리는 요리들까지 선보여 ‘편스토랑’을 발칵 뒤집었다는 전언이다.22년째 장모님의 대용량 김장을 돕는 김장 일꾼 김강우의 모습은 오는 20일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr