사진=텐아시아DB

사진=MBC

배우 이성경이 '역도요정 김복주' 이후 10년 만에 MBC 주연으로 돌아오며 작품에 대한 기대를 내비쳤다.19일 오후 서울 마포구 상암 MBC 사옥에서 MBC 새 금토 드라마 '찬란한 너의 계절에' 제작발표회가 진행됐다. MC 박경림의 사회로 열린 이날 행사에는 정상희 PD를 비롯해 배우 이성경, 채종협, 이미숙, 강석우, 한지현, 오예주가 참석해 작품과 관련한 이야기를 전했다.'찬란한 너의 계절에'는 매일을 여름방학처럼 살아가는 남자 '찬'과 스스로를 겨울에 가둔 여자 '란'이 운명적으로 만나 멈춰 있던 시간을 다시 흐르게 하는 과정을 담은 로맨스다. 이성경은 국내 최고 하이엔드 패션 하우스 '나나 아틀리에'의 수석 디자이너 송하란 역을 맡았다. 사랑하는 이들을 떠나보낸 뒤 상처 속에 스스로를 가둔 인물이다.이성경은 "주인공들이 당연하게 이뤄질 거라 말하는 멜로가 아니라 촘촘한 서사가 있다. 가족들의 이야기가 한 겹 한 겹 쌓여 풀려가는 과정을 궁금해하고 공감하며 보실 수 있을 것 같다. 캐릭터가 지닌 매력도 생생하게 살아 있어 이 작품을 선택하게 됐다"고 밝혔다. '찬란한 너의 계절에'는 10%대 시청률로 종영한 '판사 이한영'의 후속작으로 편성됐다.그는 '역도요정 김복주' 이후 약 10년 만에 MBC 드라마에 복귀한다. 당시 '역도요정 김복주'는 이성경과 남주혁의 핑크빛 호흡으로 큰 사랑을 받았으며, 이성경은 주연 배우로서 뚜렷한 존재감을 각인했다. 그는 "'역도요정 김복주' 때도 경쟁작들이 만만치 않았다. 첫 타이틀롤이었는데, 그때나 지금이나 마음은 변함이 없다. 결과는 시청자분들께 맡기는 것 같다. 부끄럽지 않게 잘 만들자는 생각으로 임하고 있다. '앓이'를 할 수 있는, 깊은 앓이가 될 거라는 확신을 갖고 있다"고 말했다.이성경은 새 작품에 관해 "깊이 있고 무게감 있는 장면도 있지만, 일상적인 장면도 많다. 그 장면들을 배우들이 평범하지 않게, 재미있게 살려주신다. 짧은 이야기들이 현장에 가면 상상도 못 할 장면으로 완성돼 '우리 드라마는 지루할 틈이 없겠구나'라는 생각이 들었다"며 "우리 드라마는 퍼즐을 맞춰가며 완성되는 작품 같다. 수많은 서사와 인물의 이야기가 제자리를 찾아가는 그림을, 완성된 모습까지 함께 즐겨주셨으면 좋겠다"고 기대를 당부했다.'찬란한 너의 계절에'는 20일 오후 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr