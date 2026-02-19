/ 사진제공=넷플릭스

/ 사진제공=넷플릭스

배우 김유정과 열애설 해프닝을 겪은 배우 김도훈이 촬영 중 트라우마가 생겼다고 고백했다.19일 서울시 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌 2 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 정종연 PD, 김서구 PD, 이원기 PD, 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나, 가비가 참석했다.넷플릭스 예능 '미스터리 수사단' 시즌 2는 과학적으로 설명할 수 없는 기묘한 사건들을 추적하고 해결하는 어드벤처 추리 예능이다.멤버들이 꼽은 최고의 겁쟁이였던 김도훈은 가장 기억에 남는 에피소드로 '백수담의 비밀'을 꼽았다. 그는 "가장 강렬했던 에피소드다. 두 번 다시는 하고 싶지 않다"며 "촬영하면서 PD님들을 많이 원망했다"고 털어놨다.이어 "그만큼 힘들었지만, 촬영을 마치고 부모님 댁에 가서 자면서 '오늘 내가 뭘 한 거지' 하고 복기해봤다"며 "정말 잘 만든 이야기더라. 드라마로 써졌다고 해도 굉장히 재밌겠다는 생각이 들었다"고 말했다. 그러면서 "두 번 다시 하고 싶지는 않지만, 가장 완성도가 높았던 에피소드"라고 덧붙였다.촬영 후 마음 안정을 위해 무엇을 했는지 묻자 김도훈은 "부모님 집에서 병가를 지냈다"며 "좋은 것만 보려고 노력했다"고 답했다. 그는 "촬영을 통해 일종의 트라우마가 생겼는데, 그걸 극복하기 위해 굳이 더 무서운 걸 가까이할 필요는 없지 않나"라며 "행복하고 밝은 환경에 있으려고 했다"고 설명했다.또 "친구에게 '심심하다'는 핑계를 대고 친구 집에서 자기도 했다"며 "친구들에게는 '무서워서'가 아니라 '보고 싶어서'라고 말했다"고 덧붙였다.'미스터리 수사단' 시즌 2는 오는 27일 오직 넷플릭스에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr