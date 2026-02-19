사진=U+모바일tv, 라이프타임

그룹 모모랜드 출신 연우가 새 드라마를 통해 1996년생 동갑내기 김현진과 호흡한다.오늘(19일) 밤 11시 U+모바일tv와 라이프타임(Lifetime)을 통해 처음 공개되는 새 드라마 '러브포비아'는 사람보다 AI가 더 편한 데이팅 앱 대표 윤비아(연우 분)와 낭만파 로맨스 소설 작가 한선호(김현진 분)가 AI로 스마트한 연애를 설계하다 진정한 사랑의 의미를 깨닫게 되는 이야기로, U+모바일tv VOD를 통해 가장 먼저 만날 수 있다.스틸에는 윤비아와 한선호 사이 묘한 기류가 감지되며 눈길을 사로잡는다. 윤비아는 여유 넘치는 미소로 자신이 대표를 맡고 있는 AI 데이팅 앱 '잇츠유'의 VIP 투자 설명회를 진행하고 있다. 하지만 당당하던 태도도 잠시, 윤비아의 얼굴은 순식간에 굳어가기 시작하고 이를 보던 비아의 절친이자 '잇츠유' 공동대표인 설재희(조윤서 분) 역시 시계를 바라보며 초조함을 드러낸다. 윤비아에게는 타인과 한 시간 이상 같이 있을 수 없는 트라우마가 있기 때문. 한 시간을 넘길 위기에 봉착한 윤비아가 이 상황을 벗어날 수 있을지 궁금해진다.'스타 작가' 한선호는 어딘가 모르게 경직된 모습으로 흥미를 더한다. 우연히 윤비아와 같은 엘리베이터에 탄 한선호의 표정에선 왠지 모를 불편함이 스치고, 비아 역시 한껏 무표정한 얼굴로 정면만 응시하고 있는데. 첫 만남부터 두 사람 사이에 긴장감이 형성된 이유는 무엇인지 그 내막은 방송을 통해 확인할 수 있다.WEMAD가 제작하고 U+모바일tv와 라이프타임(Lifetime)을 통해 공개되는 새 드라마 '러브포비아'는 19일(오늘) 밤 11시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr