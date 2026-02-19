/ 사진 제공 : KBS 2TV

27년간 판사로 재직했던 윤유선의 남편 이성호가 사형 선고에 관한 소신을 밝힌다.지난주 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연해, 최고 시청률 6%로 목요 예능 최고 시청률을 기록한 배우 윤유선·부장 판사 출신 이성호 부부가 다시 한번 시청률 사냥에 나선다.이날 방송에서 이성호는 27년 간의 판사 생활을 되돌아보며 판결에 관한 소신을 밝힌다. 어금니 아빠 사건 1심을 맡아 사형을 선고해 눈길을 끌었던 이성호는 "피해자 생각에 선고를 못할 정도로 울먹인 적 있다"라고 밝히며 매번 판결에 신중을 기한다고 밝혔다. 이어 "개인적으로 사형 선고는 의미가 있다고 생각한다. 사형 선고는 범죄 행위가 사회적으로 용납되지 않는 행위임을 선언하는 기능을 하기 때문"이라며 사형 선고에 관한 자신만의 철학을 밝혔다.이어 이성호는 법정에서 생긴 에피소드도 공개할 예정. 형사사건을 맡았던 당시, 자신의 판결에 불만을 가진 피고인에게 협박성 편지를 받기도 했다고 털어놓은 이성호는 윤유선에게도 밤늦게 돌아다니지 말라고 당부할 정도였다는데. 심지어 법정에 들어선 피고인으로부터 호송줄을 빨리 풀어달라는 고성과 함께 입에 담기 힘든 폭언을 듣기도 했다며 법정에서의 에피소드를 공개했다. 이성호가 자신에게 고성을 지르는 피고인을 향해 던진 한 마디는 무엇일지.한편, 판사 출신 이성호가 사기당할 뻔한 에피소드를 공개해 눈길을 끈다. 이성호는 "병원에 잠시 입원했을 때, 사기 당할 뻔 했지만 정신을 바짝 차려 안 당했다"라며 아찔했던 경험담을 털어놓는데. 그를 속일 뻔한 사람은 다름 아닌 아내 윤유선. 윤유선이 남편 이성호의 손을 붙잡고 "내가 앞으로 말 잘 들을게"라며 다짐한 사연과, 그런 윤유선을 향해 이성호가 "뻥치지마"라며 외친 사연이 공개된다.19일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 확인 가능.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr