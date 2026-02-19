박세리, 알고보니 육상 선수 출신이었다…"골프로 전향 후 무섭게 성장" ('미스트롯4')

텐아시아 DB

육상에서 골프 선수로 전향한 박세리가 홍성윤에 공감을 표한다.19일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN ‘미스트롯4’에서는 레전드 미션 2라운드 개인전이 공개된다. 레전드 미션은 김수희, 최진희, 김연자, 김용임 레전드 4인의 노래만으로 승부를 겨루는 라운드로, 지난주 한 곡을 두 사람이 나눠 부르는 1라운드 ‘한 곡 대결’이 펼쳐졌다. 시청률은 최고 16.6%까지 치솟았다.오랜 무명 시절을 딛고 ‘미스트롯4’를 통해 진(眞)소나라는 애칭을 얻을 만큼 광풍을 일으키고 있는 이소나. 그 어떤 상황에서도 전혀 긴장하지 않는 무대를 펼쳐 ‘AI’라는 별명을 얻기도 했다. 이날 방송에서는 이소나의 완벽한 무대와 가창력에 숨겨진 눈물겨운 사연이 공개될 예정이다.이소나는 “사람마다 말하지 못하는 무언가가 있지 않나”라고 어렵게 말문을 연 뒤 “그렇기 때문에 더 잘해야 한다”라며 눈시울을 붉힌다. 이어 이소나는 무대에서 그동안 단 한 번도 보여준 적 없는 모습을 드러내 마스터들을 깜짝 놀라게 한다.생애 첫 방송 출연에 우승 후보로 등극한 홍성윤은 김수희 레전드의 명곡으로 또 한 번 인생 무대를 갱신한다. 이에 김수희는 “나보다 노래를 잘한다. 홍성윤의 목소리를 훔치고 싶다”라고 울먹이며 최고의 찬사를 전한다. 박세리 마스터는 “저도 육상으로 시작해 골프로 종목을 전향하고 무섭게 성장해 정상까지 갔다. 홍성윤 씨를 보며 과거 내 모습이 떠올랐다”고 가야금 병창 출신으로 트롯 오디션까지 점령한 홍성윤의 천재성에 놀라워한다.준결승까지 코앞, 트롯퀸 탄생을 향한 경연이 더욱 치열해지고 있는 가운데 급기야 하차까지 고민한 참가자가 등장해 현장을 술렁이게 한다. 이 참가자는 “살면서 이런 경험은 처음이다. 스스로에게 화가 많이 난다”라며 하차까지 고민했다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr