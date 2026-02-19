사진제공=SLL

정혜성과 주연우가 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에서 로맨스 전선을 구축한다.오는 28일 밤 10시 40분 첫 방송될 JTBC 새 토일드라마 ‘미혼남녀의 효율적 만남’에서 정현민(정혜성 분)과 임승준(주연우 분)이 이의영(한지민 분)의 로맨스 서사와 또 다른 결의 감정선을 그려내며 설렘 지수를 끌어올린다.성공적인 연애를 위해 인만추(인위적인 만남 추구)로 가치관을 바꾼 이의영(한지민 분)과 소개팅으로 엮이게 될 송태섭(박성훈 분), 신지수(이기택 분)의 이야기를 비롯해 시청자들의 취향을 저격할 또 다른 예비 커플의 활약이 예고됐다.극 중 정혜성이 연기할 정현민 캐릭터는 더 힐스 호텔 구매팀 사원으로 이의영의 절친한 후배다. 개방적인 사고와 솔직담백한 성격, 여기에 뛰어난 적응력까지 겸비해 사원임에도 노련미를 풍긴다. 연애를 인생의 전부로 두지 않는 쿨한 태도의 소유자로 깊이보다 템포를, 진지함보다 자유로움을 우선하는 연애 철학을 갖고 있다.주연우가 맡은 PT 트레이너 임승준 역은 이의영의 소꿉친구로, 서로를 이성으로 전혀 의식하지 않는 확고한 ‘찐친’ 관계다. 큰 키와 딱 벌어진 어깨, 어디서도 쉽게 시비를 걸지 못할 듯한 외모와 달리 성격은 의외로 소심한 구석이 있다. 충동에 휩쓸리기보다는 계획된 루틴에 따라 하루를 꾸려가는 타입으로 늘 짜여진 루틴 안에서 살아간다.이렇듯 성격부터 살아온 삶까지 사뭇 다른 두 사람은 예기치 못한 계기로 얽히며 또 하나의 로맨스 구도를 형성할 예정이다. 전혀 어울릴 것 같지 않은 조합이 어떤 설렘을 만들어낼지, 두 사람의 인연은 어떤 이야기를 들려줄지 기대된다.‘미혼남녀의 효율적 만남’은 사랑을 결심한 여자가 소개팅에 나가 다른 매력을 가진 두 남자를 만나고 끌리고 또 흔들리면서 결국 진정한 사랑의 의미를 찾아 나가는 이야기를 그리는 드라마. 네이버웹툰 ‘미혼남녀의 효율적 만남(작가 타리)’을 원작으로 하며 오는 28일 밤 10시 40분에 첫 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr