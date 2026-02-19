선우용여, '남편 뒷바라지·암 투병' 딸은 눈물버튼…"박미선, 날 보는 것 같아"('순풍')

사진=유튜브 '순풍 선우용여' 영상 캡처

선우용여가 암 투병 중인 '수양딸' 박미선을 향한 애틋한 엄마의 마음을 표했다.18일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '드디어 만난 박미선과 선우용여의 눈물나는 설날 밥상 (새우만둣국,멸치감자조림)'라는 제목의 영상이 게시됐다.선우용여는 박미선을 집으로 초대해 설날 밥상을 차려줬다. 두 사람은 시트콤 '순풍산부인과'에서 모녀 역할로 만나 30년 넘게 엄마와 딸로 인연을 이어오고 있다. 암 투병으로 삭발 후 머리가 조금 자란 박미선은 "머리가 한 번 다 빠지고 새로 났는데 애기 머리처럼 됐다. 배냇머리처럼 됐다"고 말했다. 선우용여는 "머리가 예쁘다. 패션이다"라며 따뜻하게 맞이했다.첫 만남에 대해 박미선은 "'순풍산부인과'에서 처음 만났고 엄마랑 나랑 둘이 대기실을 같이 썼다. 거기서 할 얘기 못할 얘기 다했다. 일주일에 세 번? 매일 만나야 하고 야외 찍어야 하고 그랬다"고 회상했다. 선우용여는 "내가 왜 얘한테 더 마음에 갔냐면 내가 젊었을 때 하던 것과 똑같이 하는 거다"라며 안타까워했다. 이어 "남편 뒷바르지 하느냐고 밤낮 일하더라. 날 보는 것 같았다. '열심히 살아라. 말년에 좋다. 네가 생색 내지 말아라'고 강조했다"고 당시를 떠올렸다. 박미선은 "맞다. 내가 돈을 번다고 해서 (남편 앞에) 막 그렇게 나서면 안 된다고 하셨다. 미안해하라고 했다"고 전했다.선우용여는 "집안에 꼭 남편하고 아내 중에 한 사람이 잘 되면 한 사람이 안 되게 돼 있다. 얘가 나하고 똑같다. 얘하고 나하고 세니까 남자가 안 되는 거다. 그런데 그걸 가지고 잘난 척하면 안 된다"고 겸손을 강조했다. 박미선은 "그때 그렇게 말씀하셔서 여태까지 미안해 하고 있다"며 웃음을 자아냈다.박미선은 "그렇게 친해지고 그 이후에 '세바퀴'에서 만났다. 연예계에서 유일하게 엄마라고 한다"며 "우리 딸이라고 하신다. 어디가서 내 얘기 하면 안 됐는지 자꾸 우신다"고 전했다. 선우용여는 과거 '라디오스타'에서도 "박미선을 보면 어떻게 내가 살아온 거와 똑같이 그렇게 살까 싶다"며 울컥한 바 있다. 박미선은 선우용여의 눈물버튼인 것. 박미선은 "마음이 진심이니까 그런 표현이 나오는 거다. 살면서 누가 이렇게 나를 친딸, 친엄마처럼 해주게나. 쉽지 않다. 감사하더라"고 말했다. 선우용여는 "부모 마음은 다 똑같다. 아픈 자식에 더 마음이 간다"며 애틋한 마음을 표했다. 선우용여는 뇌경색, 박미선은 암을 투병했다는 공통의 아픔도 있다. 박미선은 "엄마는 의리가 있다. 한 번 싫은 사람은 그냥 싫다. 한번 내가 좋아하는 사람이고 내 사람이다 생각하면 끝까지 간다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr