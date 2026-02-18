'마빡이' 김대범, 하루 5천 벌었는데…전 재산 탕진 "생활고에 전단지까지" ('특종세상')

이미지 크게보기 사진 = 채널 '특종세상- 그때 그 사람'

이미지 크게보기 사진 = 채널 '특종세상- 그때 그 사람'

이미지 크게보기 사진 = 채널 '특종세상- 그때 그 사람'

이미지 크게보기 사진 = 채널 '특종세상- 그때 그 사람'

'개그콘서트' 출신 개그맨 '마빡이' 김대범이 전재산을 잃고 생활고를 겪었다고 밝혔다.지난 16일 유튜브 채널 '특종세상- 그때 그 사람'에는 2024년 8월 방송됐던 김대범의 출연분이 다시 공개돼 큰 관심을 모았다.공개된 영상에서 김대범은 밤새 환하게 전등을 켜둔 채 생활하고 있었다. 그는 "자려고 하면 공포심이 몰려오는데 그게 항상 졸린 걸 이긴다"며 극심한 심리적 고통을 호소했다.그의 시련은 지독한 아토피에서 시작됐다. 증상이 악화되며 대인기피증까지 겹친 그는 절정의 인기를 누리던 시절에도 2년 넘게 은둔 생활을 해야 했다. 이후 운전 도중 갑작스러운 발작 증세를 겪으며 공황장애 판정을 받는 등 일상이 송두리째 무너지는 경험을 했다고.2004년 KBS 19기 공채 개그맨 수석으로 데뷔한 김대범은 '마빡이' 캐릭터로 신드롬을 일으켰던 스타다. 당시 쟁쟁한 동료인 유세윤, 선배 이수근을 제치고 신인상을 거머쥘 만큼 독보적이었다.수익 또한 상상을 초월했다. 김대범은 "행사와 광고 출연료가 겹쳐 하루에만 5000만 원이 입금된 적도 있었다"고 회상했다.하지만 화려한 영광 뒤에는 어둠이 있었다. 유명세를 노린 사기꾼들의 타깃이 된 것. 그는 "잘나가면 많은 사기꾼이 붙는다. 그중에서 제가 물었던 게 주식이었다"며 "무명시절을 견디며 어렵게 모은 돈이 한순간에 증발해 망연자실해 술로 세월을 보냈다"고 털어놨다.시련은 가족의 아픔이 찾아오면서 계속됐다. 3년 전 모친에게 치매와 하반신 마비가 동시에 찾아왔다고. 어머니는 아들 김대범을 초등학생 시절의 아들로 기억하고 있어 먹먹함을 안겼다.어려운 상황 속에서도 개그맨 선배 박준형의 존재가 큰 힘이 됐다고 밝혔다. 박준형은 '네가 하고 싶은 개그를 계속했으면 좋겠다"고 힘을 북돋았고, 김대범에게 그는 인생의 은인이었다고 전했다."생활고를 견디기 위해 거리로 나섰다"며 그 일용직 노동은 물론, 자신의 얼굴이 찍힌 전단지를 직접 돌리며 호객행위까지 마다하지 않았다. 방송 당시 그는 1인 미디어 창작자로 활동하며 다시 세상 밖으로 나올 준비를 하고 있다. 김대범은 "고통을 딛고 다시 사람들에게 웃음을 전하고 싶다"는 간절한 재기 의지를 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr