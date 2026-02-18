사진=텐아시아DB

드라마 배우 브랜드평판 2026년 2월 빅데이터 분석 결과, 1위 박신혜 2위 고윤정 3위 김혜윤 순으로 분석됐다. 박신혜는 2022년 최태준과 결혼했고 같은 해 아들을 품에 안았다.한국기업평판연구소는 2026년 1월 17일부터 2026년 2월 17일까지 방영한 드라마에 출연 중인 배우 100명의 브랜드 빅데이터 97,863,425개를 소비자들의 브랜드 참여량, 미디어 양, 소통량, 커뮤니티 양으로 측정하여 브랜드평판 알고리즘으로 지수화했다. 지난 1월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 80,187,626개와 비교하면 22.04% 증가했다.드라마 배우 브랜드평판 분석은 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수로 브랜드 빅데이터 분석을 했다. 브랜드 평판지수는 브랜드 빅데이터를 추출하고 소비자 행동을 평판 분석 알고리즘으로 분석하여 참여가치, 소통가치, 미디어가치, 커뮤니티가치, 소셜가치로 분류하고 가중치를 두어 나온 지표이다.브랜드평판 빅데이터 분석은 브랜드에 대한 긍·부정 평가, 미디어의 출처와 관심도, 소비자들의 관심과 소통량, 이슈에 대한 커뮤니티 확산, 콘텐츠에 대한 반응과 인기도를 측정할 수 있다.2026년 2월 드라마 배우 브랜드평판 30위 순위는 박신혜, 고윤정, 김혜윤, 원지안, 이제훈, 문상민, 지성, 안은진, 이주빈, 장기용, 로몬, 안보현, 남지현, 김고은, 김선호, 표예진, 박서준, 정우성, 이태란, 정일우, 서현진, 이이담, 현빈, 정경호, 수영, 이시아, 진세연, 윤현민, 유지태, 전도연 순이었다.드라마 배우 브랜드평판 1위를 기록한 박신혜 브랜드는 참여지수 1,100,900 미디어지수 1,098,690 소통지수 982,997 커뮤니티지수 935,292가 되면서 브랜드평판지수 4,117,879로 분석됐다.2위, 고윤정 브랜드는 참여지수 1,206,947 미디어지수 882,357 소통지수 803,170 커뮤니티지수 941,484가 되면서 브랜드평판지수 3,833,958로 분석됐다.3위, 김혜윤 브랜드는 참여지수 735,006 미디어지수 740,279 소통지수 760,265 커뮤니티지수 708,640이 되면서 브랜드평판지수 2,944,189로 분석됐다.4위, 원지안 브랜드는 참여지수 671,299 미디어지수 633,699 소통지수 722,116 커뮤니티지수 773,927이 되면서 브랜드평판지수 2,801,041로 분석됐다.5위, 이제훈 브랜드는 참여지수 398,198 미디어지수 508,309 소통지수 845,344 커뮤니티지수 930,458이 되면서 브랜드평판지수 2,682,309로 분석됐다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "2026년 2월 드라마 배우 브랜드평판 분석 결과, 박신혜 브랜드가 1위로 분석됐다. 박신혜 브랜드는 빅데이터 링크 분석에서 '변신하다, 흥행하다, 박신혜 했다'가 높게 나왔고, 키워드 분석에서는 '언더커버 미쓰홍, 대체 불가, 홍금보'가 높게 나왔다. 긍정·부정 비율분석에서는 긍정 비율 91.38%로 분석됐다"라고 평판 분석했다.또한 "드라마 배우 브랜드 카테고리 2026년 2월 브랜드 빅데이터 분석해보니 지난 1월 드라마 배우 브랜드 빅데이터 80,187,626개와 비교하면 22.04% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드 소비 24.06% 상승, 브랜드이슈 19.23% 상승, 브랜드 소통 13.49% 상승, 브랜드 확산 33.25% 상승했다"라고 평판 분석했다.한국기업평판연구소는 브랜드 빅데이터를 분석하여 브랜드 평판의 변화량을 파악하고 있다. 이번 드라마 배우 브랜드평판 조사는 2026년 1월 17일부터 2026년 2월 17일까지 박신혜, 고윤정, 김혜윤, 원지안, 이제훈, 문상민, 지성, 안은진, 이주빈, 장기용, 로몬, 안보현, 남지현, 김고은, 김선호, 표예진, 박서준, 정우성, 이태란, 정일우, 서현진, 이이담, 현빈, 정경호, 수영, 이시아, 진세연, 윤현민, 유지태, 전도연, 김의성, 이일화, 이승연, 김재영, 원진아, 정인선, 박희순, 오연서, 조한결, 장률, 최진혁, 홍민기, 천호진, 고경표, 하윤경, 백진희, 서은수, 유재명, 이시우, 김태우, 함은정, 김승수, 최지수, 김무준, 최우성, 배유람, 윤세아, 우도환, 장동주, 오현경, 유호정, 이주영, 소주연, 조준영, 장혁진, 류진, 이재인, 차서원, 박기웅, 조여정, 이유영, 홍종현, 이민정, 우다비, 태원석, 김현진, 이범수, 한소은, 최희진, 박해수, 최종환, 하승리, 박은혜, 황동주, 진선규, 현우, 강기둥, 윤선우, 박건일, 정재광, 김형묵, 서혜원, 윤나무, 최원영, 김민설, 곽도원, 김다솜, 최영준, 손병호, 최광일에 대한 브랜드 빅데이터 분석으로 이뤄졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr