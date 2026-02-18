이미지 크게보기 사진 = TV조선 '퍼펙트 라이프'

가수 조갑경(60) 신체 나이가 공개됐다.18일 방송된 TV조선 '퍼펙트 라이프'에는 MC 오지호, 현영, 이성미, 신승환이 출연한 가운데 조갑경이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 조갑경이 등장하자 현영은 "언니는 지금이 더 어려보인다"고 감탄했고, 오지호 역시 "제가 본 연예인 중 가장 그대로인 분"이라며 입을 다물지 못하며 놀라움을 표현했다.이어지는 칭찬에 조갑경은 "되게 민망하다"며 웃어 보였다.'60세' 나이가 믿기지 않는 조갑경은 동안 외모 칭찬에도 불구하고 "관리하고는 거리가 멀다"며 "이제 60대가 됐는데 언제 이렇게 나이가 들었는지 모르겠다", "사실 건강에 관심이 없다"고 털어놨다.또 "운동도 거의 안 한다"고 솔직히 밝혔다. 그러면서 최근 들어 몸의 변화를 느끼고 있다고 말했다.그는 "눈 주변이 자주 붓고 가렵고, 손가락 관절도 튀어나오고 아프다. 병원에서 검사했더니 산화 스트레스 수치가 높다고 하더라. '남편(홍서범) 때문인가? 싶었다"며 웃으며 말했다.이에 가정의학과 전문의는 "산화 스트레스는 세포가 손상을 견디지 못하는 상태"며 "노화를 가속화할 수 있고, DNA까지 영향을 줄 수 있다"고 설명했다.이어 현영, 이성미, 조갑경의 '고속 노화' 예측 이미지가 공개됐고, 사진을 본 현영은 말을 잇지 못했다. 조갑경 역시 "저렇게 늙고 싶진 않다"고 말했다. 이성미도 "천천히 더디게 늙고 싶다"며 공감했다.이후 조갑경은 큰딸 홍석희(30)와 함께 건강검진을 받으러 병원을 찾았다. 검사 전 두 사람은 간식을 먹으며 소소한 대화를 나눴다. 홍석희가 "(다이어트) 유지어터일 수 있다"고 말하자 조갑경은 "여기서 더 찌면 어떡하냐. 아빠보다 더 나가는 거 아니냐"고 했고, 딸은 "괜히 공개처형한다"며 웃음을 보였다.그리고 공개된 검사 결과, 조갑경의 신체 나이는 42세로 측정돼 스튜디오를 놀라게 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr