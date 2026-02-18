사진='2026 복 터지는 트롯 대잔치' 캡처

가수 송가인이 설 특집 '트롯 대잔치'를 화려하게 꾸몄다.지난 17일 KBS2 '2026 복 터지는 트롯 대잔치'가 방송된 가운데 송가인은 단아한 한복과 한국의 전통적인 아름다움을 살린 스타일링으로 이목을 집중시켰다.먼저 '색동저고리' 무대를 선보인 송가인은 국악과 트로트의 맛을 제대로 살린 창법과 특유의 깊고 허스키한 목소리로 현장 분위기를 사로잡았다. 특히 독보적인 감정 표현력과 애절한 감성은 관객 모두를 숨죽이게 만들었다.이어 송가인은 '엄마 아리랑'으로 분위기를 반전시켰다. 폭발적인 고음과 살랑거리는 안무, 완벽한 가창력으로 한국 음악의 아름다움을 강조했다. 마지막으로 송가인은 출연진 전원과 함께 '님과함께' 무대로 피날레를 장식했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr