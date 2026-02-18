사진=텐아시아DB

사진제공=MBN

배우 김광규가 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설')에서 트로트 가수 데뷔 의지를 밝힌다.MBN 오디션 프로그램 '무명전설' 측이 18일 오전 공식 SNS 채널을 통해 우승 특전을 공개했다. 우승 특전은 상금 1억과 전국 투어 콘서트, 음원 발매, 크루즈 팬미팅은 물론, 우승자를 주인공으로 한 영화부터 제주도 세컨드 하우스까지 제공한다.첫 녹화 당시 단숨에 인생역전이 가능한 우승 특전이 공개되자, 탑프로(심사위원)인 강문경은 "나도 나갈걸"이라며 아쉬움을 표현한 것은 물론, 영화 특전 소식을 들은 김광규는 "요즘 영화 시장이 힘들다. 누가 주인공을 시켜주냐. 나도 저쪽(도전자들)에게 가고 싶다"라며 도전 의사를 밝혔다는 후문이다.'무명전설'은 최근 99인 도전자 티저와 첫 방송 예고편을 공개해 뜨거운 관심을 받고 있다. 특히 눈을 뗄 수 없는 비주얼부터 매력, 스타성까지 모두 겸비한 도전자들이 공개되자 벌써부터 팬들의 응원 경쟁이 펼쳐졌다.한편 '무명전설'은 99인의 도전자들이 단 하나의 왕좌를 차지하기 위해 모든 것을 걸고 맞붙는 초대형 트롯 서바이벌이다. '무명전설'은 오는 25일 오후 9시 40분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr