오늘(18일) 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN <퍼펙트 라이프>에서는 미녀 가수 조갑경의 ‘게임 중독’ 모습이 공개된다.조갑경이 딸 홍석희와 함께하는 일상이 그려진다. 홍석희가 운전하는 차 조수석에 탄 조갑경은 심각한 표정으로 한참동안 핸드폰을 응시해 궁금증을 자아냈다. 이를 본 MC 현영이 “주식 보시는 거냐?” 묻는다. 조갑경의 시선이 닿은 정체는 바로 ‘지뢰 찾기 게임’. 손을 바삐 움직이며 게임해 모두를 깜짝 놀라게 했다.게임을 이어가던 조갑경은 손을 털며 “핸드폰이 무거운 것 같다. 손목이 너무 아프다”며 손목 통증을 호소했다. 운전하며 지켜보던 딸 홍석희는 “매일 화면을 눌러대니 손이 아픈것”이라고 잔소리했는데, 마치 엄마와 딸이 서로 바뀐 듯한 모습에 모두 웃음을 터뜨렸다.조갑경은 ‘게임 중독’ 고민을 토로한다. “‘그만해야지’ 생각해도 게임이 끝나자마자 시작 버튼을 다시 누른다” 고백하자, 개그우먼 이성미는 “지뢰 찾기 게임을 지울 것”을 제안했다. 그러나 조갑경은 “그러면 다른 게임을 또 깔아서 할 것 같다”고 했고, 현영 또한 “그리스신화를 읽으셔라. 이야기가 길어서 중독 증상이 사라진다”며 조언한다. 이를 듣던 배우 신승환이 현영에게 “누나야말로 책을 좀 읽어라”라고 일침을 가해 웃음을 자아냈다.또 조갑경 모녀는 체내 염증에 대한 걱정으로 병원을 방문한다. 조갑경은 “손가락 관절이 붓고 튀어나오고, 알레르기로 눈이 가렵고 붓는다”며 걱정했지만 검사 결과 정상으로 나와 안도했다. 특히 ‘신체 나이 42세’ 판정 받아 스튜디오가 술렁였다. 실제 60세보다 무려 ‘18살’ 어리게 나온 것. 현영은 "(신체 나이는) 나보다 동생이다. 갑경아(?) 부럽다~!”라며 너스레를 떨어 스튜디오가 웃음바다가 됐다.자타공인 동안 미녀 조갑경의 일상은 오늘(18일) 오후 8시 TV CHOSUN <퍼펙트 라이프>에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr