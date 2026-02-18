MBC ‘라디오스타’

크리에이터 ‘명예영국인’ 백진경이 MBC ‘라디오스타’에서 아디다스, 닥터마틴, 이케아 등 글로벌 브랜드와 함께한 플러스 사이즈 모델 활동 이야기부터 영국 배우 남편과의 러브 스토리까지 다양한 이야기를 전한다.오늘(18일) 방송되는 ‘라디오스타’(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 엄지원, 최대철, 김조한, 명예영국인(백진경)이 출연하는 ‘2026년 엄지 척! 이 설의 끝을 잡고~’ 특집으로 꾸며진다.이날 명예영국인은 영국에서 아디다스, 닥터마틴, 이케아 등 글로벌 브랜드와 함께 플러스 사이즈 모델로 활동했던 시절을 돌아본다. 독보적인 동양인 플러스 사이즈 모델로서 유명 해외 브랜드와 협업하게 된 계기와 현지 활동 경험을 전하며 관심을 모은다.또한 그는 ‘단돈 10달러 국제 여권’과 관련된 일화를 언급하며, 영국에서 배우로 활동 중인 남편과 처음 만나게 된 과정을 공개한다. 두 사람의 흥미진진한 첫 만남과 연애 스토리가 모두를 놀라게 했다고 해 기대감을 높인다.이어 ‘명예영국인’이라는 이름을 가졌지만, 사실 시작은 미국 캘리포니아로 유학을 갔던 것이 먼저였다는 얘기로 웃음을 안긴다. 그는 한국과의 문화 차이를 설명하면서 당시 자신의 인기(?)를 어필하는데, 현지 도로와 교실까지 마비(?)시킨 에피소드로 모두를 놀라게 한다.특히 그는 영국에서 생활하면서 쌓은 경험담을 전하면서 문화와 생활의 꿀팁을 전수하는 한편, 알기 쉬운 영국 이야기로 귀를 쫑긋하게 한다. 여기에 아르바이트를 하던 시절 예리한 관찰력으로 만들어낸 다양한 부캐 퍼레이드까지 펼치며 현장 분위기를 달굴 예정이다.글로벌 브랜드 모델 활동부터 국제 러브 스토리, 영국과 미국 생활 경험까지 명예영국인 백진경의 다채로운 이야기는 오늘(18일) 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr