사진=텐아시아DB

그룹 방탄소년단의 멤버 제이홉(본명 정호석)이 서울아산병원에 2억원을 기부했다.18일 서울아산병원에 따르면 제이홉이 어린이병원 발전을 위한 기금 2억 원을 서울아산병원에 전달했다. 이번 후원은 지난해에 이어 그의 생일인 2월 18일에 맞춰 진행됐다.제이홉은 "어린이들이 언젠가는 희망찬 미래로 나아갈 수 있을 거라 믿는다. 아이들이 아픔을 딛고 밝은 꿈을 꿀 수 있길 진심으로 바란다. 또한 언제나 큰 응원을 보내주는 아미(ARMY·팬덤명)에게도 보답하고 싶은 마음으로 기부를 이어가고 있다. 작년에 이어 올해 생일에도 뜻깊은 나눔을 실천하게 돼 감사하다"고 밝혔다.한편 제이홉은 2022년 서울아산병원에 1억 원을 후원한 것을 시작으로 2025년 어린이병원에 2억 원을 기부하며 꾸준한 선행을 약속했다. 올해까지 서울아산병원에 누적 5억 원을 후원하며 남다른 기부 철학을 실천하고 있다.서울아산병원은 제이홉의 후원금을 소아청소년 환자를 위한 진료 시설 및 의료 환경 개선과 소아 중증 환자의 재택의료, 심리 치유 프로그램 운영 등에 사용할 계획이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr