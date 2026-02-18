사진=김대호 SNS 캡처

방송인 김대호가 반려묘를 향해 애정을 표하며 과감한 차림의 사진을 공개했다.김대호는 18일 자신의 SNS에 "나나 보고싶다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 김대호는 수영장에서 상의를 탈의한 채 노란색 튜브에 몸을 기대고 있다. 이어 김대호의 반려묘 나나의 사진도 함께 공개됐다.김대호의 파격적인 노출에 누리꾼들은 "이게 뭐야", "헉 깜짝이야", "귀하게 자란 내가 이런 걸 봐도 될까", "튜브에서 빼주고 싶다" 등의 다양한 반응을 보였다.한편 김대호는 2011년 MBC 창사 50주년 특별기획 '우리들의 일밤-신입사원' 프로그램을 통해 MBC 공채 30기 아나운서로 입사했다. 2023년에는 MBC 연예대상 신인상을 받는 등 전성기를 맞았고 지난해 2월, 14년간 일했던 MBC에서 퇴사 후 프리랜서를 선언했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr