사진제공=ENA, SBS Plus

사진제공=ENA, SBS Plus

'나는 SOLO' 30기 남자 출연자가 데이트 매칭에서 충격적인 선택을 감행해 모두에게 충격을 안긴다.18일 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 3MC 데프콘-이이경-송해나까지 발칵 뒤집어 놓은 30기의 반전 러브라인이 공개된다.솔로나라 30번지에서의 2일 차 밤, 한 솔로녀는 자신과 데이트하고 돌아온 솔로남을 또다시 불러내 그의 마음 상태에 대해 묻는다. 솔로남은 훅 들어온 질문에 동공 지진을 일으키며 "(제작진과의) 인터뷰를 하고 난 뒤에 말하고 싶었는데…"라고 답한다. 이에 솔로녀는 "그럼 인터뷰 끝나고 돌아올 때까지 시간을 주면 되는 거냐?"고 되묻는다. 그러면서 "와! 미치겠는 거야. 이 에겐남들! 이게 그렇게 힘든 일이야?"라며 답답함을 토로한다.비슷한 시각, 또 다른 솔로녀 역시 한 솔로남과 서로의 속마음에 대한 이야기를 나눈다. 솔로남은 "혹시 얘기하고 싶었던 사람 중에 제가 있냐?"고 묻고, 솔로녀는 "있었다가 이런 스타일 좋아하시는 분이구나, 난 그쪽이 아니니까"라면서 노선을 바꾼 속내를 밝힌다. 이에 솔로남은 "만약 호감형이 적극적으로 대시한다면 바뀔 수 있을 거 같냐?"고 추가 질문을 던지는데, 솔로녀는 "아직까진 (제 원픽이) 강력하다"라며 선을 긋는다.그런가 하면 솔로나라 30번지는 솔로남녀의 동시 선택으로 새로운 데이트 매칭을 시작한다. 여기서 눈으로 보고도 믿지 못할 반전이 속출하자 3MC는 경악한다. 한 솔로남의 선택을 본 송해나는 "아! 거짓말!"이라며 탄식하고 "진짜 이건 아닌 거 같아"라고 분노한다. 뒤이어 또 다른 솔로남의 직진을 본 데프콘은 "와~이거 진짜 너무 예고 없는…"이라며 말을 잇지 못한다. 송해나는 "너무 뜬금없는 거 아니야?"라고 황당해하는데, 해당 솔로남 역시 "저도 예상 못 했다. (제 마음을) 모르겠다"며 혼란스러운 상황임을 고백한다.30기의 반전 데이트 선택은 이날 오후 10시 30분에 방송되는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr