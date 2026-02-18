사진제공=MBC

가수 김조한이 '라디오스타'에서 2025년 전 세계적으로 화제를 모은 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 엔딩 크레딧에 이름을 올린 사실을 알린다.18일 방송되는 MBC 예능 '라디오스타'는 배우 엄지원, 최대철, 김조한, 백진경(명예영국인)이 출연하는 '2026년 엄지 척! 이 설의 끝을 잡고~' 특집으로 꾸며진다.이날 김조한은 '케이팝 데몬 헌터스' 속 사자보이즈의 목소리를 직접 찾아줬다고 해 궁금증을 더한다. 이로 인해 엔딩 크레딧에 이름을 올리게 된 배경과 녹음 디렉팅을 할 수밖에 없었던 사연을 공개한다. 특히 그는 여러 명이 부르는 해당 노래를 혼자 소화하는 모습을 보여줘 모두의 박수를 받는다고.또 김조한은 UV와 함께한 곡 '조한이 형'이 탄생하게 된 과정과 작업 비하인드를 공개해 눈길을 끈다. 이어 UV를 "내 인생의 은인"이라고 밝히며 그 이유를 구체적으로 설명한다.엔딩 크레딧 참여 비하인드부터 UV 협업곡 '조한이 형' 스토리, 코러스 장인의 내공까지 김조한의 음악 인생을 집약한 이야기는 이날 오후 10시 30분에 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr