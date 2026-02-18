사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 곽범이 김태호 PD에 당한 이야기를 꺼냈다.17일 유튜브 채널 '살롱드립'에는 코미디언 곽범, 김지유가 출연했다.이날 장도연은 곽범과 김지유를 맞이하며 "두 분이 나온다고 해서 새로운 코너를 만들었다"고 전했다.곽범은 "이거 '살롱드립' 맞냐. 아내한테 '살롱드립' 나간다고 헀더니 '섭외할 사람이 좀 떨어졌나?'라고 하더라"며 경계하는 모습을 보였다. 김지유 또한 "출연 소식을 아무에게도 알리지 않았다"고 밝혔다.'살롱드립' 출연을 의심한 곽범은 "TEO 한테 한 번 당한 적 있다"고 폭로해 눈길을 끌었다. 그는 "3년 전쯤이다. 황제성 선배한테 연락이 왔다. '내가 김태호 PD랑 뭘 하나 할 것 같은데, 떠오르는 신예들 모아서 예능 할 것 같다"'고 했다. 그때 모인 멤버가 신규진, 김해준, 이창호, 양배차, 황제성 그리고 나다"라고 설명했다."TEO팀이 다 와서 촬영했다"고 회상한 곽범은 "'이거 일약 스타덤에 오르겠다'고 생각했다. 웃통 벗고 난리를 쳤다. 온갖 짓을 다 했는데, 이후 황제성 선배 연락이 없더라. 그래서 '언제, 어디에 업로드되냐. 방영이 언제냐'고 연락해서 물었다. '조금 이따가 연락 줄게'라고 하더니 아직까지 업로드 안 됐다"고 토로했다.곽범은 "상암동 일대에서 6시간 촬영했는데, 제목도 모른다. 그런데 김태호 PD는 현장에 없었다. 중요한 건 출연료 정산은 됐다. 내부 상황이 어떻게 된 건지 알아봐 달라. 파일을 좀 보고 싶다"고 부탁했다.TEO 측은 "수소문 결과 그들을 품기엔 너무 작았던 TEO의 심의 그릇"이라며 3년 전 촬영한 영상을 비공개한 이유를 밝혔다.한편, 최근 중국 왕홍 분장으로 화려한 변신을 했던 곽범은 "여행 프로그램에서 영문도 모르고 당했다. 딸들이 보고 되게 창피하다고 하더라. 중국 분장이라 SNS 대륙적 관심에 부담이라고 하더라"고 솔직하게 털어놨다. 그러면서도 "장원영, 카리나, 설윤, 나까지 장카설곽이다"며 자신의 미모를 과시했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr