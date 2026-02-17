사진=가수 전유진 SNS

가수 전유진이 선배 가수 양지은과 촬영한 사진을 게시하며 팬들에게 새해 인사를 전했다.전유진은 지난 16일 본인의 SNS 계정에 근황을 담은 사진을 업로드하며 "새해 복 많이 받으세요"라고 팬들에게 남겼다.이날 공개된 사진 속 전유진은 고운 한복을 연상시키는 하얀색 시스루 블라우스에 하늘색 치마를 소화하며 청순한 이미지를 드러냈다.함께 게시된 사진에서는 가수 양지은과 나란히 서서 친밀한 분위기를 형성했다. 양지은도 전유진처럼 한복을 연상케 하는 디자인의 푸른색 계통의 화려한 의상을 착용한 채 밝은 표정을 유지하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr