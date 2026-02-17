사진=인플루언서 최준희 인스타그램

인플루언서 최준희가 오는 5월 결혼을 앞두고 체중 관리를 지속하겠다는 의지를 드러냈다.최준희는 17일 개인 SNS 계정을 통해 "네...버니 다들 잘 먹고 계시죠? 체중관리 더 해야 하는 저..이판사판 웨딩 다이어트 5월까지 레스꼬...."라는 문구와 함께 사진을 게시했다.공개된 사진에는 웨딩 촬영을 앞둔 최준희의 모습이 포착됐다. 어깨 라인이 노출되는 오프숄더 드레스를 선택한 그는 감량으로 인해 마른 체격을 보였다. 드레스를 입고 청순한 이미지를 연출하는 모습이 눈길을 끈다.고(故) 최진실의 자녀인 그는 과거 루푸스 투병 중 스테로이드 부작용으로 체중이 96kg까지 증가했으나, 다이어트를 통해 현재 41kg 수준을 유지하고 있다. 5월 결혼식을 앞두고 추가 감량을 진행하며 예비 신부로서의 준비를 이어가는 중이다.한편 최준희는 오는 5월 16일 서울 강남 소재의 한 호텔에서 11세 연상의 일반인 회사원과 백년가약을 맺는다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr