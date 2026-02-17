사진=JTBC 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 중계 화면

가수 산다라박과 전 축구선수 박지성이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 중계 화면에 연이어 노출되며 대중의 이목을 집중시켰다.지난 16일(한국시간) 이탈리아 밀라노 소재 아이스스케이팅 아레나에서 진행된 쇼트트랙 여자 1000m 결승 및 시상식 중계 도중 산다라박과 박지성의 모습이 확인됐다.쇼트트랙 여자 1000m 결승전 중계 장면에서는 그룹 2NE1 멤버인 산다라박이 관중석에서 응원에 집중하는 모습이 송출됐다. 산다라박은 화려한 색감이 강조된 모자를 착용한 채 현장 분위기를 공유했다.해당 방송을 접한 시청자들은 "진짜 산다라박이라니", "산다라박이 왜 여기서 나와" 등의 의견을 남겼다.이어진 시상식 과정에서는 박지성도 관람석에서 모습을 드러냈다. 태극기를 지참한 박지성의 등장에 "박지성은 왜 또 여기에", "직접 밀라노 갔네" 등 반가움을 표하는 반응이 잇따랐다.두 사람의 예고 없는 등장과 관련해 누리꾼들은 "한마음으로 응원하는 모습 보기 좋다", "존재감 대박"이라 언급하며 동계올림픽을 향한 관심을 나타냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr