가수 이루가 치매 투병 중인 모친 옥경이 씨를 간병하는 일상이 공개됐다.지난 16일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 2년 만에 포착된 옥경이 씨의 모습과 가족들의 돌봄 현장이 전해졌다. 휠체어에 의지해 나타난 옥경이 씨는 이전보다 여윈 기색을 보였으며, 백발로 변한 머리카락 등으로 시청자들의 우려를 샀다.가수 태진아는 "20일 전 아들이 거실에 앉아 있는데 갑자기 '이루야, 엄마 옆으로 와'라고 불렀다더라"며 아내가 아들의 이름을 기억해낸 순간을 전하며 희망적인 반응을 보였다. 그러나 주치의는 "신체 상태가 좋을 때 일시적으로 의미 있는 반응이 나타날 수는 있으나, 인지 기능이 지속적으로 유지되기는 어려운 상황"이라고 진단했다.이날 방송에서는 이루가 어머니의 간병을 돕기 위해 부모님과 합가한 사실이 밝혀졌다. 태진아와 이루가 교대로 돌봄을 수행하는 가운데, 이루는 "엄마 오늘 목욕하는 날"이라며 익숙하게 채비를 마쳤다. 옥경이 씨가 아들의 목욕 수발을 편안하게 받아들인다는 설명과 함께 이루가 직접 목욕을 전담하는 모습이 방영됐다.어머니를 향해 "엄마가 제일 예쁘다"며 애정을 드러내는 이루의 행동과, 그런 아들을 바라보며 "예쁘다"고 답하는 옥경이 씨의 모습은 시선을 모았다.이를 본 시청자들은 "온 가족이 함께 간병에 힘쓰는 장면이 인상적이다", "이루의 효심이 지극해 보인다", "태진아 곁에 아들이 있어 다행이다" 등 응원의 목소리를 냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr