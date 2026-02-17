사진제공=팜트리아일랜드

뮤지컬 배우 김소현과 배우 손준호 부부가 설 연휴를 맞아 방송 프로그램 우승 상금 전액을 기탁하며 나눔 활동에 동참했다.소속사 팜트리아일랜드는 지난 16일 전파를 탄 KBS1 '우리말 겨루기' 설 특집에서 4년 만에 제8대 명예 달인에 등극한 김소현, 손준호 부부가 상금 1000만원 전액을 서울대학교병원 어린이병원학교 측에 전달했다고 17일 발표했다.이들 부부는 "설 명절에 가족의 의미와 우리말의 소중함을 되새기는 뜻깊은 자리에서 좋은 결과까지 얻게 되어 더욱 감사하다"며 "부부가 함께 받은 상금인 만큼 의미 있는 곳에 사용되길 바라는 마음으로 기부를 결정했다"라고 소회를 밝혔다.해당 기부금은 서울대학교병원 어린이병원학교로 배정되어 치료 과정에 있는 소아암 및 백혈병 환아들이 학업을 이어가고 심리적 안정을 얻을 수 있도록 돕는 교육 프로그램 운영비로 투입될 계획이다.1999년 설립된 어린이병원학교는 장기 입원 치료를 받는 학령기 환아들의 학업 지속과 원활한 학교 복귀를 지원하는 공인 교육 기관이다. 이곳은 상주하는 전문 교사들과 자원봉사자들이 협력하여 다양한 맞춤형 학습 과정을 제공하고 있다.두 사람은 2024년 미국 시애틀에서 개최된 '한우리정원(Hanwoori Garden)' 조성 기금 마련 음악회에서도 출연료 전액을 기부한 이력이 있다. 이들은 평소에도 다양한 사회 환원 활동을 지속하며 연예계에 긍정적인 메시지를 전달하는 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr