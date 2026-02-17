사진=유튜브 채널 '문명특급'

사진=유튜브 채널 '문명특급'

사진=유튜브 채널 '문명특급'

가수 장현승이 과거 자신의 행동으로 상처를 입은 팬들을 찾아가 사과의 뜻을 전했다.지난 16일 유튜브 채널 '문명특급'에는 장현승의 팬 서비스 복구 프로젝트를 담은 "장현승 A/S 팬사인회" 2화가 공개됐다.이날 행사는 과거 그룹 비스트 활동 당시 무성의한 태도로 논란을 빚었던 장현승이 피해를 본 팬들에게 직접 사죄하기 위해 마련됐다. 이번 만남의 주인공은 장현승이 아닌 원망을 품었던 팬들이었다. 레드카펫을 지나 상석에 앉은 팬들은 과거 팬사인회 현장에서 장현승에게 실망했던 구체적인 사례들을 열거했다. 팬들은 과거의 상처를 털어놓으면서도 장현승에게 위로받았던 기억을 함께 공유하며 그의 앞날을 응원하는 모습을 보였다. 현장을 지켜보던 방송인 재재는 "팬들이 매우 선하다. 무조건적인 사랑이 느껴진다"라며 감동을 표했다.특히 제과제빵사로 일하는 한 팬은 딸기 케이크와 얽힌 비화를 폭로했다. 평소 딸기 케이크를 선호하는 장현승을 위해 이를 자주 선물했다는 해당 팬은, 딸기가 생산되지 않는 9월 생일 당시 장현승이 무리하게 딸기 케이크를 요구했던 상황을 회상했다. 이에 재재는 "구하기 어려운 시기임에도 무조건 딸기를 찾아오라고 한 것이냐"라며 당혹스러운 기색을 보였다.해당 팬은 각고의 노력 끝에 딸기를 수급해 케이크를 제작해 전달했으나, 장현승의 성의 없는 반응에 실망했다고 밝혔다. 팬은 "평생 나만 바라봐"라는 문구를 요청했으나 장현승이 이를 "평.나.봐"라고 줄여서 기재했다고 설명했다. 이 사실이 알려지자 녹화장은 술렁였고 장현승은 미안함에 고개를 들지 못했다. 팬은 "당시 큰 상처를 입었음에도 계속해서 선물을 준비했다"라고 덧붙였으며, 재재는 "정성을 다한 팬의 마음이 상했을 사연"이라며 안타까워했다.팬의 질문에 장현승은 "당시 활동이 매우 잘 풀리고 있어 주변에서 모든 것을 해결해 주던 시기였다"라며 "원하면 딸기가 당연히 나오는 줄 알 만큼 생각이 부족했다"라고 과오를 인정했다. 장현승은 사과의 의미로 팬을 포옹했으며, 이후 팬들의 요청사항을 들어주고 직접 작성한 자필 편지를 낭독했다. 행사는 팬들의 성명이 기재된 현수막을 펼쳐 보이며 마무리됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr