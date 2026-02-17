사진=KBS 1TV '아침마당'

요리 사업가 이순실이 탈북 과정에서 딸과 헤어지게 된 가슴 아픈 일화를 공개했다.이순실은 설날인 17일 방송된 KBS 1TV '아침마당'에 남편 황유성과 동반 출연해 이 같은 사실을 전했다.이순실은 북한 거주 당시 전 남편의 가정폭력 문제를 겪으며 탈북을 결심했다고 설명했다. 그는 탈북 이후 임신 사실을 확인했으며 홀로 아이를 출산하는 과정을 겪었다.그는 "북한은 세 살 난 아이도 철이 든다. 너무 마음이 아팠다. 배고프다고 울고, 춥다고 우는 게 아기인데, 추워도 배고파도 말을 못하더라"라며 고통스러웠던 당시를 회상했다.당시 출산을 도운 노인이 복을 많이 받으라는 의미를 담아 아이의 이름을 '길복'으로 지어주었다는 내용도 덧붙였다.그러나 강을 건넌 직후 갈대숲에 잠복해 있던 인신매매단에 의해 포획되는 사고가 발생했다.이순실은 "갈대 숲에서 남자들이 나와 우리를 끌고 가더라. 배낭에서 아이가 꺼내졌는데, 아이가 내 손을 꽉 쥐고 '엄마, 안 가' 하더라. 서로 손을 꽉 잡고 몸부림쳤는데, 이 사람들은 내 입 틀어막고, 아기 입 틀어막고, 내가 보는 앞에서 아이를 잡고 토끼 강아지 팔듯 흥정하더라"라며 당시의 참혹했던 상황을 묘사했다.결국 딸은 중국 돈 3000 위안에 거래되어 행방을 알 수 없는 곳으로 보내졌으며, 이순실 본인은 5000 위안에 다른 곳으로 팔려 갔다. 그는 현재까지도 딸의 생사와 소식을 파악하지 못하고 있는 상태다.이순실은 과거 다른 매체를 통해 당시 거래된 3,000 위안이 한국 화폐 가치로 약 18만 원 수준이었다고 밝힌 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr