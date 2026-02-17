사진=텐아시아DB

배우 옥자연이 새로운 가족을 맞이한 일상을 공개했다.지난 13일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 옥자연의 일상 모습이 전파를 탔다.이날 방송에서 옥자연은 둘째 반려묘를 소개하며 "'봄이'라고 둘째가 들어왔다. 지난해 12월에 만나게 됐다"라고 밝혔다. 그는 길에서 봄이가 자신에게 직접 다가왔던 당시를 회상하며 "가까이 와서 보니까 등에 상처가 있었는데 저는 응급처치 정도만 하면 될 줄 알았다"라며 "등에 있는 상처가 썩어가고 있어서 수술을 해야 한다고 하더라"라고 설명했다.수술을 마친 뒤 봄이를 데리러 간 옥자연은 수의사로부터 해당 고양이가 시각 장애를 가지고 있다는 사실을 전해 들었다. 그는 "선생님이 눈이 안 보이고 조금 아픈 애라고 말씀했다. 눈에 외상이 없는 시각 장애가 있다보니 입양이 어렵다고 했다"라며 "그래서 내가 키워야 되겠구나 하고 데려왔는데 무릎에 가만히 있더라. 제 생일에 (봄이를) 만난 거라 운명 같았다"라고 언급했다.옥자연은 첫 번째 반려묘인 차차와 봄이가 합사 2주 만에 원만하게 적응했다는 소식도 덧붙였다. 이름의 유래에 대해서는 "선생님이 병원에 안 데려왔으면 이 겨울을 못 지나고 봄을 못 봤을 거라고 해서 '앞으로 계속 너의 생은 봄으로 가득하라'는 의미에서 '봄이'라고 지었다"라고 덧붙였다.반려묘의 시각 장애와 관련해 옥자연은 고양이가 촉각 등을 활용해 구조를 기억하며 일상생활을 문제없이 이어가고 있다고 부연했다. 화장실 훈련 과정에 대한 질문에는 "처음에는 못 가려서 계속 가르쳤다. 변을 보려고 할 때마다 들어서 옮기고 손으로 변을 받으면서 며칠 보내니까 익히더라. 아무 문제 없다"라고 답했다.방송 이후 누리꾼들은 시각 장애가 있는 고양이를 입양해 정성으로 돌보는 옥자연의 행동에 대해 긍정적인 반응을 보였다. 누리꾼들은 장애가 있는 고양이가 안정감을 찾기까지 옥자연이 쏟은 노력을 높게 평가하며 응원의 메시지를 보냈다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr