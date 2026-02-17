사진=영화 '대부' 캡처

영화 '대부' 시리즈와 '지옥의 묵시록' 등에 출연한 배우 로버트 듀발이 별세했다. 향년 95세.고인의 배우자 루치아나 듀발은 16일(현지시간) 페이스북을 통해 "어제 나의 사랑하는 남편이자 소중한 친구, 우리 시대 위대한 배우 가운데 하나였던 이와 작별을 고했다"며 "로버트가 집에서 사랑하는 사람들에 둘러싸인 채 평화롭게 세상을 떠났다"고 밝혔다.이어 루치아나 듀발은 "여러 역할을 맡을 때마다 로버트는 캐릭터에 모든 것을 쏟아부었다"며 "세상 사람들에게 그는 아카데미상 수상 배우이자 감독, 이야기꾼이었지만 나에게는 그저 모든 것이었다"고 설명했다.유족 측은 구체적인 사인에 대해서는 언급하지 않았다.듀발은 여러 작품에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명하며 할리우드를 대표하는 연기파 인물로 자리매김했다.미국 연예 전문 매체 할리우드리포터는 '대부', '지옥의 묵시록', '앵무새 죽이기', '텐더 머시스' 등에서 다양한 캐릭터를 소화한 고인을 향해 "독보적인 만능 배우"라고 평가했다.1931년 샌디에이고에서 출생한 듀발은 고등학교를 졸업한 뒤 대학에서 연극학을 수학했다.이후 연기 역량을 쌓고자 뉴욕으로 거처를 옮겼으며, 게이트웨이 플레이 하우스 소속 연극 배우로 활동하며 연기 인생에 돌입했다.영화 데뷔작은 소설을 원작으로 한 '앵무새 죽이기'였으며, 1970년대에는 영화 '대부' 시리즈에서 마피아 가문의 법률 자문을 담당하는 톰 헤이건 역을 맡아 세계적인 인지도를 확보했다.영화 '지옥의 묵시록'에서는 빌 킬고어 중령 역으로 강렬한 존재감을 구축했으며, 영화 '텐더 머시스'에서 알코올 중독에 빠진 가수 역을 열연해 아카데미 남우주연상을 수상했다. 생전 총 7차례 아카데미상 후보에 지명된 바 있다.이 밖에도 '위대한 산티니', '딥 임팩트' 등의 작품에 출연했으며, 서부극 '브로큰 트레일'을 통해 에미상을 차지했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr