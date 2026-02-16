사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

솔로나라 30번지의 아침 '나는솔로' 30기 영수가 철저한 자기관리와 화려한 스타일링을 선보이며 여성 출연자들의 시선을 한 몸에 받았다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '※미방분※ 30기_자기소개를 준비하는 영수의 아침 브이로그'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 자기소개를 앞둔 영수가 이른 아침부터 분주하게 외모를 가꾸고 있었다. 오전 8시 기상한 영수는 거실에서 영숙과 인사를 나누며 하루를 시작했다. 영숙은 첫인상 선택에서 영수를 지목했던 인물로 두 사람은 식사 메뉴를 공유하며 다정한 대화를 이어갔다.영수를 향한 관심은 부엌에서도 계속됐다. 또 다른 첫인상 투표자인 순자는 영수를 발견하자마자 아침 단백질 섭취를 권하며 살뜰히 챙기는 모습을 보였다. 영수가 선크림을 빌리기 위해 찾아왔다고 말하자 순자는 "나와 따로 대화를 나누고 싶은 줄 알았다"며 서운함을 내비치기도 했다. 이에 영수는 "대화하고 싶었다"고 서둘러 수습하며 묘한 기류를 형성했다.운동을 주제로 한 영수와 순자의 대화는 한층 열기를 띠었다. 순자가 운동을 오래 한 사람들을 자극하는 발언들을 예로 들자 영수는 "내 앞에서 6개월이나 잔근육, 패션 근육 같은 단어는 금지"라고 강조해 웃음을 자아냈다. 이후 영수는 몸매가 고스란히 드러나는 이른바 '청청 패션'으로 갈아입고 나타나 순자로부터 스타일이 멋지다는 찬사를 얻어냈다.단장을 마친 영수는 순자와 함께 가벼운 산책에 나섰다. 영수는 수수한 차림의 순자를 보며 "나 혼자 너무 꾸미고 온 사람 같으니 꾸밈 정도를 맞춰야겠다"고 너스레를 떨며 마지막까지 유쾌한 분위기를 주도했다. 하지만 자기소개 후 첫 데이트 선택에서 영수는 '0표'를 받아 충격을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr