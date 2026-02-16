충주맨, 사직 후폭풍 '97만→80만' 구독자 떠났다…포착된 장소는 '의외의 곳'

사진=충주시 유튜브 채널 영상 캡처

'충주맨' 김선태 주무관의 사직 소식이 전해진 이후 온라인과 지역 사회 안팎에서 다양한 반응이 이어지고 있다.'충주맨' 김선태 주무관은 지난 13일 충주시 공식 유튜브 채널을 통해 '마지막 인사'라는 제목의 영상을 공개하며 직접 사직 사실을 알렸다. 영상에서 그는 "공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 작별 인사를 드린다"며 "부족한 저에게 과분한 사랑을 보내준 구독자 여러분 덕분에 작은 성공을 거둘 수 있었다"고 밝혔다. 이어 충주 시민과 시청 동료들에게 감사 인사를 전하며 "함께한 시간은 인생에서 가장 행복한 시간이었다"고 말했다.김선태 주무관은 지난 12일 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기휴가에 들어갔다. 이달 말 퇴직 예정으로 알려졌다.김선태 주무관은 사직 발표 이후 의외의 장소에서 포착되기도 했다. 영화 '휴민트'(감독 류승완) 무대인사을 관람하러 극장을 찾은 것. '휴민트' 출연 배우인 박정민이 앞서 '충주시' 유튜브 채널에 출연해 충주 무대인사 공약을 걸었던 바. 박정민은 이를 이행했고, 충주맨은 현장을 찾아 응원한 것. 충주맨의 사직서 제출 이후 행보라 더욱 주목받았다.'충주맨' 김선태 주무관은 지자체 공무원으로는 이례적으로 유튜브 채널을 전면에 내세운 홍보 전략으로 전국적인 주목을 받았다. 재치 있는 기획과 직접 출연 방식으로 화제를 모았고, 충주시 채널은 100만 구독자 달성을 눈앞에 둘 정도로 성장했다. 이 같은 성과를 바탕으로 그는 빠른 승진을 거듭해 6급 팀장에 오르며 '스타 공무원'이라는 별칭도 얻었다.하지만 내부 분위기가 마냥 우호적이지만은 않았다는 주장도 나왔다. 직장인 익명 커뮤니티에는 '충주맨은 공직사회의 암적인 존재였지'라는 글도 올라왔다. 글 작성자는 "남들은 20년 근속해야 올라가는 6급 팀장을 '딸깍' 하고 받았고, 유튜브 홍보 활동 한다고 순환 근무도 안 하고 얼마나 내부에서 싫어했겠냐"고 적었다. 심지어 충주시청 인트라넷에서 '김선태'의 연관검색어로 한때 '개XX'라는 욕설이 떴다는 사실은, 조직 내 시기와 질투 심각했음을 짐작케 한다.김선태 주무관의 사직 소식 이후 충주시 유튜브 채널 구독자는 약 97만 명에서 80만 명대로 급감했다. 이에 충주맨이라는 개인이 충주시 채널에 높은 영향력을 끼쳤다는 분석도 나온다.사직 배경을 둘러싼 해석도 이어지고 있다. 특히 조길형 전 충주시장이 3선 임기를 마치고 충북도지사 출마를 위해 시장직을 조기 사퇴한 상황과 맞물려 여러 관측이 제기된다. 다만 김 주무관 본인은 구체적인 사직 사유나 향후 계획에 대해서는 별다른 언급을 하지 않았다.현재까지 그의 향후 거취는 공개되지 않은 상태다. 공직을 떠난 '충주맨' 김선태 주무관이 어떤 행보를 이어갈지 관심이 쏠리고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr