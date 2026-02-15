사진 = 김재중 인스타그램

가수 김재중의 비주얼이 놀라움을 자아냈다.최근 김재중은 자신의 인스타그램에 "오늘도 굿데이"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 김재중은 푸른 배경 앞에서 카메라를 응시하며 입에 롤리팝을 문 채 강한 눈빛을 드러냈다. 슬리브리스 톱 위로 블랙 재킷을 걸치고 어깨를 살짝 드러낸 스타일링으로 거친 분위기를 더했으며 목에는 롱 네크리스와 펜던트를 레이어드해 포인트를 줬다.다른 사진에서는 바닥에 몸을 낮춘 자세로 롤리팝을 손에 쥔 채 정면을 바라보고 기타를 어깨에 걸친 채 옆으로 기대며 시선을 빼앗는 포즈를 취했다. 또 흰색 소파에 앉아 회색 톤 공간을 배경으로 롤리팝을 들어 올려 바라보는 컷까지 더해져 조명과 색감이 만든 냉한 무드가 한층 선명하게 살아난다.이를 본 팬들은 "멋지다" "늘 응원합니다" "너무 잘생겼어" "화이팅" "오빠도 굿데이" "오빠가 항상 행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1986년생으로 40세인 김재중은 앞서 주우재 유튜브 채널을 통해 자신의 재산에 대해 언급한 바 있다. 당시 김재중은 "차도 부동산도 있었던 거를 팔고 다른 것도 사고 이랬을 건데 그걸 다 집어넣는다"며 "그러면 나는 한 1조 있어야 된다"고 했다. 이어 "그렇게 벌 수가 없다"며 "그런 구조도 안 된다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr