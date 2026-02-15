사진=텐아시아 DB

사진=KBS2 ‘살림하는 남자들' 시즌2 캡처

가수 박서진이 설날을 앞두고 진한 공감대를 형성했다.지난 14일 방송된 KBS2 예능 ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남’)는 박서진의 ‘해뜰날 ’무대로 경쾌하게 포문을 열었다. 이어 설날을 앞둔 박서진 가족의 현실 공감 에피소드가 그려졌다.설날을 앞두고 박서진과 동생 효정은 삼천포로 향했다. 그러나 평소와 달리 방 안에 기운 없이 누워 있는 어머니의 모습이 포착되며 분위기는 단번에 가라앉았다. 걱정이 깊어진 박서진은 일부러 장난을 걸어봤지만 어머니의 반응은 무심했고, 심지어 아버지의 잔소리까지 더해지며 갈등이 시작됐다. 결국 어머니는 자리를 뜨며 가족 간의 긴장감이 고조됐다.이에 어머니의 기분을 풀기 위한 가족들의 노력이 이어졌다. 효정은 특유의 애교로 어머니와 함께 했고, 박서진과 아버지는 직접 전을 부치며 분주히 움직였다. 알고 보니 어머니는 명절이 다가오자 외동으로서 느끼던 외로움과 쓸쓸함이 깊어졌던 상황. 이를 알지 못한 아버지는 어머니에게 차례 준비를 재촉하며 잔소리를 이어갔고, 언성이 높아지며 서로의 감정은 더욱 격해졌다.눈치를 보던 박서진 남매는 다툼의 원인이 됐던 문어를 직접 사기 위해 시장으로 향했다. 제철이 아니라 문어를 찾는 게 쉽지 않은 상황 속에서도 우연히 문어를 발견, 분위기가 풀리는 듯했지만 효정을 통해 어머니의 외로움을 알게 된 박서진은 복잡한 심경을 드러냈다. 속상함은 동생에게 향했고, 남매의 말다툼으로까지 번졌다.이후 우연히 만난 시장 이모와의 대화를 통해 박서진은 어머니의 마음을 다시금 돌아보게 됐다. 또한 효정이 좋아하는 물메기까지 사 들고 돌아오며 다음 이야기에 대한 기대를 더했다.앞서 박서진은 KBS2 예능 '말자쇼'에 출연해 "변호사를 만나 호적에서 동생을 팔 수 있는지 물어봤다"고 고백한 바 있다.당시 그는 "동생이 엄마 아빠 때문에 학교를 그만두고 검정고시를 준비했다. 학원에 다니고 과외도 시켰는데 3년이 넘도록 합격을 못 했다. 고등학교를 다녀서 졸업하는 게 더 빠르다고 생각했다"고 회상했다.이어 그는 "그러다가 호적에서 파버리려고 변호사를 만났다. 그런데 법적으로 파버릴 수가 없다는 거다. 반대로 소송은 할 수 있다고 했다. 동생이 그동안 저를 막 때리고 그런 걸 상해죄로 고소할 수 있다더라. 이거다 싶었다"고 말했다.한편, '살림남' 시즌2는 매주 토요일 밤 10시 35분 방송된다. 오는 28일부터는 밤 9시 20분으로 변경된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr