사진 = 찰스엔터 SNS

103만 명의 유튜버 구독자를 보유하고 있는 찰스엔터가 '솔로지옥5' 출연자 저격 논란에 사과했다.15일 유튜버 찰스엔터는 자신의 인스타그램을 통해 "특정 누군가를 저격하려는 의도가 아닌 프로그램이 어색하고 불편하게 느껴져 그렇게 올린 것"이라고 해명했다. 이어 "특정 인물을 저격했다고 느껴지셨다면 그건 명백히 제 잘못"이라고 인정하며 "불편을 드렸다면 죄송하다. 조심하겠다"고 사과했다.또 찰스엔터는 "1화 중간까지 보고 스토리 올렸는데 끝까지 봐보라는 댓글이 달려서 1화 끝까지 봤는데, 어색했던 분위기 풀리고 화기애애하게 끝나길래 제가 너무 성급하게 올린 것 같아서 바로 삭제했다"고 설명했다.앞서 찰스엔터는 지난 14일 넷플릭스 '솔로지옥 리유니언'을 시청한 뒤 "1화 보다가 너무 불편해서 껐다", "뭐 하는 건지 모르겠다. 보면서 내가 다 눈치 보여서 기분 안 좋아졌다" 등의 감상평을 남겼다.이를 두고 누리꾼 사이에서는 특정 출연자를 저격한 발언이라는 해석이 오갔다. 반면 "개인의 감상인데 뭐가 문제냐"라는 반응도 있었다.한편 찰스엔터는 지난해 티빙 연애 예능 '환승연애4' 리액션 콘텐츠 중단을 선언한 바 있다.당시 그는 "솔직하고 편안한 콘텐츠를 만드는게 제 목표인데 리액션 콘텐츠는 솔직하기만 했던 콘텐츠였던 것 같다"며 "솔직하지 않으면 그거대로 문제가 되는 것 같아서 솔직하게 하다가 많은 분들을 불편하게 만든 것 같다"고 중단 이유를 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr