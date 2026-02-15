사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수의 미모가 시선을 모으고 있다.최근 지수는 자신의 인스타그램에 "A M O R T A G E"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 지수는 어두운 배경 앞에서 양팔을 머리 위로 길게 뻗은 포즈를 취했다. 은은한 광택이 도는 레이스 소재의 긴팔 톱과 반짝이는 디테일이 더해진 의상으로 시선을 모았고, 허리 아래로 길게 떨어지는 헤어로 분위기를 더했다.또 다른 사진에서는 회색빛 헤어와 앞머리 스타일로 카메라를 정면으로 응시했다. 눈가에는 작은 별 모양 스티커 디테일이 포인트로 들어가 있고, 푸른 톤의 레이스 의상과 함께 또렷한 아이 메이크업이 강조됐다. 이어진 사진에서 지수는 한쪽으로 묶어 올린 헤어와 진주 목걸이, 오프화이트 톤의 오프숄더 드레스를 매치해 고전적인 분위기를 연출했다.마지막 사진에서는 실내 공간에서 쪼그려 앉아 두 손으로 볼을 받친 채 카메라를 바라봤다. 길게 뻗은 글리터 네일과 반짝이는 메이크업, 리본 장식과 화이트 톤의 스타일링, 바닥에 흩어진 장식 소품이 어우러져 독특한 콘셉트를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니가 최고에요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 아름답다" "늘 멋져요" 등의 댓글을 달았다.앞서 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.한편 1995년생인 지수는 2016년 데뷔해 올해 10주년을 맞았다. 지수는 오는 3월 넷플릭스 시리즈 '월간남친'에 출연할 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr