배우 신세경의 고급스러운 미모가 눈길을 끈다.최근 신세경은 자신의 인스타그램에 영화 '휴민트'를 언급하며 사진을 올렸다.164cm 키에 48kg 몸무게로 군살 없는 비율을 자랑하는 신세경은 하늘빛 한복을 입고 단정하게 올린 머리로 맑은 분위기를 완성했다. 자수 장식이 들어간 깃과 매듭 디테일이 은은하게 포인트가 되고 작은 귀걸이를 매치해 단아한 인상을 더했다.실내 공간에서는 좌석에 몸을 낮춘 채 앞쪽을 바라보며 집중한 표정을 짓고 있고 다른 컷에서는 가까이 다가가 손을 들어 인사하며 팬의 휴대전화 카메라를 향해 부드럽게 미소 짓는 모습이 담겼다. 클로즈업 사진에서는 또렷한 눈매와 정돈된 헤어 라인이 강조되며 한복의 고운 색감이 얼굴빛을 한층 화사하게 살린다. 밝은 실내 공간에서는 테이블 옆에 앉아 두 손을 모은 자세로 시선을 옆으로 두며 차분한 표정을 보여준다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "인형같이이뻐요" "역시 사극 여신답게 한복 진짜 잘 어울려" 등의 댓글을 달았다.그런가하면 신세경은 광고계에서 많은 사랑을 받고 있다. 신세경은 최근 광고 모델로 함께한 메리츠증권의 '제로로그(Zero-log)' 영상이 1달 여 만에 유튜브에서 1천만 누적 조회수를 돌파한 데 이어 프리미엄 생수 브랜드 몽베스트와는 전속 모델 재계약이 성사되며 브랜드와의 탄탄한 시너지를 연이어 입증했다. 신세경은 이처럼 배우로서의 활약뿐만 아니라 광고 모델로서도 높은 신뢰도를 구축하며 광고계 블루칩의 자리를 견고히 했다.한편 1990년생인 신세경은 36세이며 최근 유튜브와 인스타그램을 통해 요리, 여행, 운동 Vlog를 꾸준히 업로드하며 세계 200만 구독자와 소통 중이다. 신세경은 개봉을 앞둔 류승완 감독의 영화 '휴민트'로 대중들을 만날 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr