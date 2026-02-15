이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '준희 JUNEHEE'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '준희 JUNEHEE'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '준희 JUNEHEE'

고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희가 성형 수술 직후의 모습을 가감 없이 공개했다.14일 최준희의 유튜브 채널에는 '눈매 & 눈밑지 이뻐지고 싶어? (한번 사는 인생 최고의 버전으로 살다갈래...)"라는 제목의 영상이 게재됐다.최준희가 한 수술은 눈밑지방재배치와 트임 수술. 수술을 마친 뒤 "오랜만에 하는 수술이라 더 어지러운 기분"이라며 솔직한 심경을 밝혔다. 집에 들어서자마자 얼음찜질을 하며 "얼굴 전체적으로 다 붙은 느낌이다. 입술도 통통해졌다"며 변화된 외모를 설명했다.특히 수술 2일 차, 퉁퉁 부은 눈으로 최준희는 "붓기가 최고조다. 루푸스 투병 때 제일 아팠을 때 눈이다"고 언급해 눈길을 끌었다.다음날에도 부기와의 전쟁은 계속됐다. 최준희는 "얼음찜질은 3일 안에 승부를 봐야 한다. 테이프를 뗐다면 아마 모아이 석상 같았을 것"이라며 특유의 입담을 뽐냈다. 이어 "얼굴형 수술 때는 전체가 다 부어 흉측했지만, 이번엔 얼굴형은 살아있어 그나마 해괴망측하진 않다"고 덧붙였다.또한 그는 "내일 네일 아트를 받으러 가는데 이 눈으로 선생님을 쳐다볼 자신이 없다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아내기도 했다.마지막으로 상하이를 방문한 최준희는 "행사장 올 때 너무 예쁜 분들이 많아서 약간 자존감이 떨어졌다"고 털어놨다. 이어 최준희는 자막을 통해 "이런 마음을 고쳐먹어야 하지만 내 딴에는 속상했다. 가장 내가 못생길 때 미녀들과 함께 해서"고 속내를 밝혔다.한편 최준희는 인플루언서로 활동 중이다. 과거 96kg에서 41kg까지 감량에 성공해 화제를 모으기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr