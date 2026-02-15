사진='불후의 명곡'

독일 출신 방송인 다니엘이 '불후의 명곡' 첫 출연에 우승을 거머쥐었다.다니엘은 지난 14일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡' 글로벌 스타 특집에 출연해 우승을 차지했다.이날 다니엘은 JTBC '비정상회담'을 통해 우정을 쌓은 타쿠야와 듀엣으로 무대에 올랐다. '불후의 명곡'에 처음 출연한 두 사람은 가수 임영웅의 '아버지'를 선곡해 진심 어린 무대를 선보였다.다니엘은 화려한 기교 대신 담담한 터치로 무대를 열었다. 도입부부터 섬세하게 감정을 쌓아 올린 연주는 후렴으로 갈수록 묵직한 울림으로 번졌고, 건반 위에 진심을 눌러 담은 듯한 연주가 타쿠야의 목소리와 어우러지며 깊은 여운과 감동을 선사했다.특히 두 사람은 국적과 언어를 넘어, 아버지를 향한 보편적인 감정을 음악으로 풀어냈다. 글로벌 스타 특집에 걸맞은 무대로 눈과 귀를 사로잡은 이들은 뜨거운 호응 속에 최종 우승의 영광까지 안으며 의미 있는 첫 출연을 완성했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr