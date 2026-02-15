이미지 크게보기 사진 = MBN '속풀이쇼 동치미'

무속인이 된 배우 이건주가 상담 중 불륜남 가식에 일침을 한 사연을 밝혔다.14일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에 출연한 이건주는 신내림 받은 후 무속인의 삶을 살며 겪은 충격적인 일화를 공개했다.이날 방송에서 이건주는 "바람피울 팔자가 따로 있냐"는 질문에 실제 상담 사례를 언급하며 설명했다.그는 "가족 단위로 점사를 보러 오시는 분들이 있다"며 "어떤 남성분이 아내의 건강을 걱정하며 질문을 하더라"고 얘기해 궁금증을 더했다.이어 "내 입에서 나도 모르게 말이 튀어나왔다"며 "다른 여자 만나면서 무슨 아내 걱정을 하냐"고 남성의 정체를 폭로했다.이건주의 느닷없는 돌직구에 남성은 결국 불륜 사실을 인정했다고. 이건주는 "그분이 무척 놀라시더라. 편하게 말씀하셔도 된다고 했더니"고 당시 상황을 떠올렸다.남성은 "사실은 아내가 아닌 다른 만나는 사람이 있다"면서 이건주는 "그렇게 실토하는 분들이 몇 분 계셨다"고 말해 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr