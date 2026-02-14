사진=백지영 유튜브
가수 백지영이 남편 정석원과 각방 쓰고 있다고 밝혔다.

14일 백지영 유튜브 채널에는 '죽고 못 사는 백지영♥정석원 부부가 각방 쓰게 된 충격적인 이유는?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 백지영과 정석원은 포천의 단골 맛집을 찾았다. 백지영은 "4~5년 전부터 자주 오던 곳이다. 이걸 먹고 싶어서 근처 골프장을 잡을 정도"라고 말해 눈길을 끌었다.
백지영이 추천하는 메뉴를 주문한 가운데, 전라도 출신 정석원은 '홍어 러버'의 자신감을 내비치며 "오늘 한번 시작해 보라"고 적극 권했다. 하지만 백지영은 "삼합 냄새를 지금은 즐길 순 없다"며 난색을 보였다.

식사 도중에도 김치를 자르는 가위를 놓지 않던 백지영을 보며 정석원은 "뭘 못 하게 한다. 조립이나 만드는 일은 못 하게 한다"고 털어놨다. 백지영은 "내가 해야 직성이 풀린다. 내가 하면 너무 잘할 것 같다"고 이야기했다. 정석원은 "자기 너무 애쓰는 것 같다"면서 백지영의 가위를 대신 들었지만, 엉성한 가위질로 결국 뺏겼다.

정석원은 "최근 코 옆에 염증이 생겨서 바늘로 살짝만 터뜨려 달라고 했는데, 아내가 얼굴이 밀려갈 정도로 세게 눌렀다"면서 한 번 하면 제대로 하는 백지영의 거침없는 손길을 폭로해 웃음을 선사했다.
식사를 마무리하며 백지영이 첫 홍어에 도전했지만, 표정을 구겼다. 정석원은 "계속 먹어봐. 두 번째부터 당긴다"고 설득했지만, 백지영은 "코로 냄새 안 맡으려고 입으로 숨 쉬었더니 확 왔다"며 힘든 기색을 내비쳤다.

정석원은 "나는 아까워서 주기도 싫다"며 홍어 사랑을 드러낸 뒤, 백지영을 향해 "오늘 뽀뽀 한 번 해야지"라고 끈적한 농담을 던졌다. "말하지 말라"며 코를 막던 백지영은 결국 냄새나는 남편을 품어 폭소케 했다. 제작진이 "오늘 따로 자는 거 아니냐"고 묻자, 백지영은 '우리 원래 따로 잔다"고 고백했다.

한편, 정석원은 "현재 91kg이다. 유튜브 초반 출연 당시 81kg이었는데, 작품 때문에 증량했다. 하루 서너 끼 먹고, 탄수화물 단백질 지방 비율을 맞춰서 먹는다. 다시 빼야지"라고 근황을 전했다. 정석원은 2018년 해외에서 마약을 투약한 혐의로 기소되어 법적 처벌을 받았으며, 현재는 활동을 재개했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

